Актёр из сериала «Мухтар» умер в 49 лет

5 июля ушёл из жизни актёр театра и кино Андрей Бордухаев, сообщает портал Кино-театр.ру. Незадолго до этого — 20 июня — он отметил своё 49-летие. По неподтверждённым данным, жизнь артиста оборвалась в Польше, а причиной кончины могло стать онкологическое заболевание.

На заре своей карьеры Бордухаев трудился ассистентом режиссёра на киностудии «Беларусьфильм» и телеведущим программы «Арт-кафе» на белорусском телевидении. С 2001 года он активно участвовал в театральных постановках российских и белорусских антреприз.

В 2005 году Бордухаев поступил в Белорусскую государственную академию искусств, углубляя свои профессиональные навыки. С 2006 по 2011 год он служил актером в Гомельском молодежном театре, а затем, с 2011 года, перешел в труппу Гомельского областного драматического театра. В Гомеле он также стал основателем «Тим Театра».

Карьера в кино началась в 1990-х годах. Его фильмография включает в себя как белорусские, так и российские проекты, среди которых: «Детективное агентство «Иван да Марья», «Журов», «Принцип Хабарова», «Псевдоним «Албанец», «Следователь Протасов», «Мухтар. Новый след» и другие работы.