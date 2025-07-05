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5 июля, 16:00

Актёр из сериала «Мухтар» умер в 49 лет

В 49 лет умер актёр театра и кино Андрей Бордухаев

Андрей Бордухаев. Обложка © Кино-Театр.ру

Андрей Бордухаев. Обложка © Кино-Театр.ру

5 июля ушёл из жизни актёр театра и кино Андрей Бордухаев, сообщает портал Кино-театр.ру. Незадолго до этого — 20 июня — он отметил своё 49-летие. По неподтверждённым данным, жизнь артиста оборвалась в Польше, а причиной кончины могло стать онкологическое заболевание.

На заре своей карьеры Бордухаев трудился ассистентом режиссёра на киностудии «Беларусьфильм» и телеведущим программы «Арт-кафе» на белорусском телевидении. С 2001 года он активно участвовал в театральных постановках российских и белорусских антреприз.

В 2005 году Бордухаев поступил в Белорусскую государственную академию искусств, углубляя свои профессиональные навыки. С 2006 по 2011 год он служил актером в Гомельском молодежном театре, а затем, с 2011 года, перешел в труппу Гомельского областного драматического театра. В Гомеле он также стал основателем «Тим Театра».

Карьера в кино началась в 1990-х годах. Его фильмография включает в себя как белорусские, так и российские проекты, среди которых: «Детективное агентство «Иван да Марья», «Журов», «Принцип Хабарова», «Псевдоним «Албанец», «Следователь Протасов», «Мухтар. Новый след» и другие работы.

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Ранее стало известно о смерти Михаила Антонова, бессменного ведущего эфиров на радио «Комсомольская правда», где он трудился с 2009 года. Путь ведущего к успеху был довольно извилист. Прежде чем связать свою судьбу с радиовещанием, он окончил медучилище и прошёл военную службу в Чечне, где проявил себя, спасая раненых.

Ольга Сливченко
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