Скончался на руках у матери: Названа причина смерти звёздного стилиста Вишневского

Известный визажист и стилист Дмитрий Вишневский скончался от инфаркта. По данным SHOT, 50-летний стилист умер в минувшее воскресенье в доме своей матери в Подмосковье. Ранее он работал с певицей Кристиной Орбакайте.

Вишневский занимался домашними делами, когда мать услышала шум. Обнаружив сына без сознания, но с прощупывающимся пульсом, она вызвала скорую помощь. Однако до прибытия медиков, Дмитрий скончался на руках у матери. По предварительным данным, Вишневский перегрелся на солнце, что и привело к инфаркту.

Вишневский сотрудничал со многими известными личностями, включая Кристину Орбакайте, Ренату Литвинову и Жанну Агузарову. В последние шесть лет он занимался тренерской деятельностью в области парфюмерии, проводил тренинги и выступал в качестве приглашённого эксперта.