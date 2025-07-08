«Как же так?!» Внезапная смерть звёздного стилиста повергла в шок Кристину Орбакайте
Кристина Орбакайте сообщила о внезапной смерти визажиста Вишневского
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k, © VK / Дмитрий Вишневский
Певица Кристина Орбакайте на своей странице в соцсетях сообщила о трагической утрате — скончался известный стилист и визажист Дмитрий Вишневский. В своём эмоциональном посте певица поделилась фотографиями, сделанными во время совместной работы с мастером, и выразила глубокую скорбь.
Вишневский работает над образами Орбакайте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k
По всей видимости, смерть Дмитрия наступила внезапно, и причина его кончины пока не раскрывается. Певица подчеркнула его огромный вклад в создание её лучших образов, а также его неповторимую харизму и большой талант.
«Светлая память, дорогой Дима! Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!» — написала знаменитость.
Ранее наш мир в возрасте 67 лет покинул американский актёр Майкл Мэдсен. Его нашли лежащим без сознания после звонка на номер 911. Причиной смерти, как отмечается, стала внезапная остановка сердца. Артист был одним из любимчиков режиссёра Квентина Тарантино. Он появлялся в дилогии «Убить Билла», а также фильмах «Омерзительная восьмёрка» и «Бешеные псы».