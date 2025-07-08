«Как же так?!» Внезапная смерть звёздного стилиста повергла в шок Кристину Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте на своей странице в соцсетях сообщила о трагической утрате — скончался известный стилист и визажист Дмитрий Вишневский. В своём эмоциональном посте певица поделилась фотографиями, сделанными во время совместной работы с мастером, и выразила глубокую скорбь.

Вишневский работает над образами Орбакайте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

По всей видимости, смерть Дмитрия наступила внезапно, и причина его кончины пока не раскрывается. Певица подчеркнула его огромный вклад в создание её лучших образов, а также его неповторимую харизму и большой талант.

«Светлая память, дорогой Дима! Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!» — написала знаменитость.