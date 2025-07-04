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4 июля, 06:40

Стала известна причина смерти звезды фильмов Тарантино Майкла Мэдсена

NBC: Звезда «Бешеных псов» Майкл Мэдсен умер в доме из-за остановки сердца

Майкл Мэдсен. Обложка © ТАСС / Zuma

Майкл Мэдсен. Обложка © ТАСС / Zuma

Голливудский актёр Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет в результате остановки сердца. Данную причину гибели озвучил NBC News менеджер Рон Смит.

Звезду «Бешеных псов» обнаружили без сознания в доме в Малибу после звонка на номер 911. Никаких насильственных признаков смерти на теле актёра обнаружено не было.

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Напомним, что о смерти Майкла Мэдсена стало известно 3 июля. Он известен российскому зрителю благодаря ярким ролям жёстких и харизматичных персонажей. Главную популярность Мэдсен получил после выхода фильма «Бешеные псы». Также актёр снимался в других кинокартинах Тарантино: «Убить Билла», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды в Голливуде».

Наталья Афонина
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