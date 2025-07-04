Стала известна причина смерти звезды фильмов Тарантино Майкла Мэдсена

Голливудский актёр Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет в результате остановки сердца. Данную причину гибели озвучил NBC News менеджер Рон Смит.

Звезду «Бешеных псов» обнаружили без сознания в доме в Малибу после звонка на номер 911. Никаких насильственных признаков смерти на теле актёра обнаружено не было.