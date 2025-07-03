Умер актёр из «Бешеных псов» и «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Актёр Майкл Мэдсен, известный ролями в фильмах Квентина Тарантино и в «Донни Браско», скончался в своём доме в Малибу. Ему было 67 лет. Об этом сообщили его представители и полиция Лос-Анджелеса, пишет NBC News.

По информации правоохранительных органов, Мэдсена нашли без сознания после звонка на номер 911. Причиной его смерти стала остановка сердца, насильственных следов не обнаружили.

Майкл Мэдсен запомнился своими яркими ролями жёстких и харизматичных персонажей. Он стал известен после выхода фильма «Бешеные псы», где сыграл жестокого преступника по имени Мистер Блондин. Также актёр снимался в других фильмах Тарантино: «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».

Мэдсен родился в Чикаго и начал свою карьеру в театре. Он дебютировал на экране в 1983 году. В последние два года актёр работал над несколькими независимыми проектами и готовил к выходу сборник стихов.