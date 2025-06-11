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11 июня, 12:40

Орбакайте опубликовала фото с дочкой и поразила Пугачёву

Пугачева восхитилась фото Кристины Орбакайте с 13-летней дочкой Клавдией

Фото Кристины Пугачёвой с дочерью, которое восхитило Аллу Пугачёву. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Фото Кристины Пугачёвой с дочерью, которое восхитило Аллу Пугачёву. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва выразила восторг от фотографии Кристины Орбакайте с её 13-летней дочерью Клавдией, опубликованной в социальных сетях.

Дочь примадонны поделилась яркими моментами семейной поездки, не раскрывая её направления. На одном из снимков она запечатлена с мужем во время прогулки на теплоходе, где оба сияют улыбками в солнечных очках. Другой кадр показывает Кристину с Клавдией на фоне живописных виноградников.

«Красота-а-а-а!», — написала Пугачева и добавила смайлик в виде сердечка.

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Не менее эмоционально Пугачёва относится к своим хейтерам в соцсети, называя их «завистниками», «клеветниками» и «недоличностями». В своих постах в социальных сетях она подчёркивала, что критика и оскорбления исходят от людей, которых она никогда не уважала, и что их нападки лишь подтверждают её значимость. Например, в 2022 году она писала: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря». В 2023 году она уточнила, что её слова о «рабах и холопах» адресованы именно хейтерам, а не народу, который она любит и жалеет. Пугачёва также отмечала, что не позволяет критике омрачать её жизнь, и призывала не тратить силы на попытки её «уничтожить», подчёркивая свою свободу и веру в победу добра.

Оксана Попова
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