Орбакайте опубликовала фото с дочкой и поразила Пугачёву

Не менее эмоционально Пугачёва относится к своим хейтерам в соцсети, называя их «завистниками», «клеветниками» и «недоличностями». В своих постах в социальных сетях она подчёркивала, что критика и оскорбления исходят от людей, которых она никогда не уважала, и что их нападки лишь подтверждают её значимость. Например, в 2022 году она писала: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря». В 2023 году она уточнила, что её слова о «рабах и холопах» адресованы именно хейтерам, а не народу, который она любит и жалеет. Пугачёва также отмечала, что не позволяет критике омрачать её жизнь, и призывала не тратить силы на попытки её «уничтожить», подчёркивая свою свободу и веру в победу добра.