Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 10:57

«Волна сбила и утащила»: Стала известна причина гибели режиссёра Бутусова

Журналистка Альперина: Режиссёр Бутусов утонул в море в Болгарии

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Режиссёр Юрий Бутусов погиб во время купания в море на территории Болгарии. Данную информацию распространила писатель и журналист Сусанна Альперина, которая, в свою очередь, ссылается на театрального критика и заместителя художественного руководителя «Театра Наций» Романа Должанского.

«Пошёл в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе», — написала Альперина в соцсетях.

Бывшая жена Краско раскрыла мистическое совпадение в его смерти
Бывшая жена Краско раскрыла мистическое совпадение в его смерти

О смерти Бутусова ранее сегодня сообщила в соцсетях актриса Варвара Шмыкова. Напомним, после начала СВО 63-летний Бутусов уволился с поста главного режиссёра Театра имени Вахтангова и уехал в Париж, позже он работал над постановками в Вильнюсском Старом театре.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar