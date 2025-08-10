«Волна сбила и утащила»: Стала известна причина гибели режиссёра Бутусова

Режиссёр Юрий Бутусов погиб во время купания в море на территории Болгарии. Данную информацию распространила писатель и журналист Сусанна Альперина, которая, в свою очередь, ссылается на театрального критика и заместителя художественного руководителя «Театра Наций» Романа Должанского.

«Пошёл в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе», — написала Альперина в соцсетях.