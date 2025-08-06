Пранк вышел из-под контроля: Певица Асаева раскрыла подробности нападения медведя
Певица Асаева призналась, что нападение медведя произошло из-за неудачного пранка
Гульназ Асаева рассказала подробности о нападении медведя. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/asaeva_official
Нападение медведя на татарскую певицу Гульназ Асаеву и её команду произошло из-за неудачного пранка. О том, как юмор едва не обернулся трагедией, она рассказала в своём личном блоге.
Гульназ Асаева рассказала подробности о нападении медведя. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/asaeva_official
По словам Асаевой, неожиданное появление медведя на съёмочной площадке стало сюрпризом от концертного директора Вадима Фатхинурова. Сценарий клипа заключался в том, чтобы каждый участник подготовил пранк. Однако Фатхинуров не предупредил остальных участников проекта, что он собирается делать. Певица призналась, что команда действительно испугалась, когда животное направилось в их сторону. Директор, увидев панику, решил всех убедить в том, что животное абсолютно безвредно, но, когда он к нему подошёл, то тот едва ли не разодрал его.
«Он притянул ему руку для того, чтобы нас успокоить. И медведь его просто в моменте цапнул. Вадиму была оказана первая помощь, сейчас он находится дома», — ответила она.
Напомним, что Гульназ Асаева едва не подверглась нападению медведя на природе. Изначально сообщалось, что она вместе с другими музыкантами и сотрудниками своей команды отправилась отдыхать в честь дня рождения супруга певицы Вильдана Шамсутдинова.