Неравная битва за поросёнка произошла между пастухом и медведем в Приангарье
В Приангарье пастух отбился от напавшего на него медведя
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perpis
В селе Покосное Иркутской области дикий медведь вышел к людям, задрал поросёнка и атаковал пастуха. Пострадавшего с травмой ноги госпитализировали. Об этом сообщили в МВД региона.
«При обнаружении диких животных категорически запрещается приближаться к ним, даже если они ещё детёныши, делать фотографии или пытаться прогнать. Необходимо немедленно сообщить о происшествии по телефону 112 и предупредить других людей об опасности», — предупреждает ведомство.
Инцидент произошёл в Братском районе — медведь подошёл к селу Покосное и напал на домашнего поросёнка. Услышав визг животного, местные жители попытались отпугнуть хищника, но зверь повёл себя агрессивно: он ранил пастуха и скрылся в лесу. Пострадавший был доставлен в больницу с травмой ноги. На место прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас полиция и охотоведы проводят профилактические мероприятия — жителей предупреждают об опасности и напоминают о правилах поведения при встрече с дикими животными.
Вопрос безопасности при встречах с дикими животными стоит остро не только в России, но и в других странах. Так, в 2023 году в Италии произошёл резонансный случай: бурой медведице JJ4, также известной как Гайя, приписали нападение на 26-летнего бегуна Андреа Папи, в результате которого молодой человек погиб. Изначально местные власти требовали усыпить хищницу, однако после продолжительных дебатов животное тайно вывезли в Германию и отпустили в заповеднике.