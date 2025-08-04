Неравная битва за поросёнка произошла между пастухом и медведем в Приангарье

В селе Покосное Иркутской области дикий медведь вышел к людям, задрал поросёнка и атаковал пастуха. Пострадавшего с травмой ноги госпитализировали. Об этом сообщили в МВД региона.

«При обнаружении диких животных категорически запрещается приближаться к ним, даже если они ещё детёныши, делать фотографии или пытаться прогнать. Необходимо немедленно сообщить о происшествии по телефону 112 и предупредить других людей об опасности», — предупреждает ведомство.

Инцидент произошёл в Братском районе — медведь подошёл к селу Покосное и напал на домашнего поросёнка. Услышав визг животного, местные жители попытались отпугнуть хищника, но зверь повёл себя агрессивно: он ранил пастуха и скрылся в лесу. Пострадавший был доставлен в больницу с травмой ноги. На место прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас полиция и охотоведы проводят профилактические мероприятия — жителей предупреждают об опасности и напоминают о правилах поведения при встрече с дикими животными.