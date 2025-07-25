Медведицу-людоедку тайно привезли и выпустили на волю в Германии

Медведицу, которая в 2023 году напала на мужчину и растерзала его, тайно доставили в Германию и выпустили на волю. Как сообщает Deutsche Welle*, изначально стоял вопрос о том, чтобы усыпить зверя.

Инцидент произошёл в Италии. Бурая медведица по кличке JJ4, известная также как Гайя, напала на 26-летнего Андреа Папи во время его пробежки в горах Трентино. Это стало первым в современной истории страны смертельным исходом после встречи медведя и человека. Президент провинции настоял, что животное необходимо усыпить.

С этим решением были не согласны зоозащитники. Они устроили митинг и даже смогли выиграть дело в суде. Тем не менее Гайю следовало перевезти за пределы Италии. Для неё смогли найти новый дом в «Альтернативном парке волков и медведей» в немецком Шварцвальде. Уточняется, что зверю предоставили специальный вольер площадью в один гектар, который стоил миллион евро. Деньги удалось собрать за счёт частных пожертвований.

Ранее сообщалось, что в Елизовском районе Камчатского края нападению медведя подверглась 43-летняя туристка из Саратова. Женщина спала в палатке в тот момент, когда зверь набросился на неё. Пострадавшей удалось выжить, но её госпитализировали с множественными ранами и переломом.