Медведь-убийца три дня сеет панику среди жителей японской Фукусимы

Трагический инцидент произошёл в японской префектуре Фукусима, где бурый медведь совершил нападение на 52-летнего местного жителя. Как сообщает телеканал NHK, жертвой хищника стал разносчик газет, чьё тело с многочисленными следами когтей и зубов было обнаружено 12 июля в придорожных зарослях.

После этого происшествия в городе объявлен режим повышенной опасности. Полиция организовала круглосуточное патрулирование улиц, а власти призвали жителей соблюдать осторожность. Ситуация вызвала настоящую панику среди местного населения — многие родители перестали отпускать детей в школу.

По последним данным, опасный хищник до сих пор остаётся на свободе. Сначала его заметили в районе начальной школы, расположенной неподалеку от места нападения, а затем следы медведя — бурая шерсть и отпечатки лап — были обнаружены у входа в местный супермаркет.