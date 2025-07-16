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16 июля, 03:56

Медведь-убийца три дня сеет панику среди жителей японской Фукусимы

В японской Фукусиме медведь загрыз разносчика газет

Медведь. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Медведь. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Трагический инцидент произошёл в японской префектуре Фукусима, где бурый медведь совершил нападение на 52-летнего местного жителя. Как сообщает телеканал NHK, жертвой хищника стал разносчик газет, чьё тело с многочисленными следами когтей и зубов было обнаружено 12 июля в придорожных зарослях.

После этого происшествия в городе объявлен режим повышенной опасности. Полиция организовала круглосуточное патрулирование улиц, а власти призвали жителей соблюдать осторожность. Ситуация вызвала настоящую панику среди местного населения — многие родители перестали отпускать детей в школу.

По последним данным, опасный хищник до сих пор остаётся на свободе. Сначала его заметили в районе начальной школы, расположенной неподалеку от места нападения, а затем следы медведя — бурая шерсть и отпечатки лап — были обнаружены у входа в местный супермаркет.

Медведь растерзал мотоциклиста после совместного селфи
Медведь растерзал мотоциклиста после совместного селфи

Ранее Life.ru рассказывал о медведях, которые устроили настоящий переполох на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Косолапые останавливали машины на 111-м километре и активно просили у водителей еду.

Артём Гапоненко
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