На Камчатке молодые медведи терроризируют водителей, блокируя трассу
Обложка © Telegram / Vladimir Shablii BLOG
На Камчатке три медведя-подростка устроили настоящий переполох на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Косолапые останавливают машины на 111-м километре и активно просят у водителей еду, сообщил общественный инспектор, охотник Владимир Шаблий.
Некоторые автомобилисты подкармливают медвежат, однако многие предпочитают отгонять нежеланных «попрошаек». Ситуация привлекла внимание местных жителей и путешественников, которые делятся своими впечатлениями о необычной встрече с дикими животными. Шаблий предупредил, что животные прикормленные и не боятся машин и сигналов. Он попросил водителей быть внимательными, так как есть риск сбить косолапых.
Медведи выпрашивают у водителей еду на трассе в Камчатке. Видео © Telegram / Vladimir Shablii BLOG
Ранее Life.ru писал, как чёрный медведь дважды парализовал работу аэропорта в Японии. Животное выбежало прямо на взлётно-посадочную полосу.