На Камчатке молодые медведи терроризируют водителей, блокируя трассу

На Камчатке три медведя-подростка устроили настоящий переполох на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Косолапые останавливают машины на 111-м километре и активно просят у водителей еду, сообщил общественный инспектор, охотник Владимир Шаблий.

Некоторые автомобилисты подкармливают медвежат, однако многие предпочитают отгонять нежеланных «попрошаек». Ситуация привлекла внимание местных жителей и путешественников, которые делятся своими впечатлениями о необычной встрече с дикими животными. Шаблий предупредил, что животные прикормленные и не боятся машин и сигналов. Он попросил водителей быть внимательными, так как есть риск сбить косолапых.