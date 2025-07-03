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3 июля, 04:36

На Камчатке молодые медведи терроризируют водителей, блокируя трассу

Обложка © Telegram / Vladimir Shablii BLOG

Обложка © Telegram / Vladimir Shablii BLOG

На Камчатке три медведя-подростка устроили настоящий переполох на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Косолапые останавливают машины на 111-м километре и активно просят у водителей еду, сообщил общественный инспектор, охотник Владимир Шаблий.

Некоторые автомобилисты подкармливают медвежат, однако многие предпочитают отгонять нежеланных «попрошаек». Ситуация привлекла внимание местных жителей и путешественников, которые делятся своими впечатлениями о необычной встрече с дикими животными. Шаблий предупредил, что животные прикормленные и не боятся машин и сигналов. Он попросил водителей быть внимательными, так как есть риск сбить косолапых.

Медведи выпрашивают у водителей еду на трассе в Камчатке. Видео © Telegram / Vladimir Shablii BLOG

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