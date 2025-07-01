Денацификация: В Литве русский медведь совершил дерзкий набег на пасеку с символикой Украины
Русский медведь разгромил ульи в Литве, оформленные в сине-жёлтых цветах
В Литве бурый медведь, которого в соцсетях прозвали «русским диверсантом», совершил набег на пасеку, оформленную в цветах украинского флага. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Ночью медведь проник на территорию пасеки, полностью уничтожил несколько ульев, выкрашенных в сине-желтую цветовую гамму, после чего скрылся в восточном направлении, оставив за собой значительные разрушения.
Это уже третий случай нападения медведей на пасеки в регионе за последний месяц. Ранее хищники избегали приближаться к человеческому жилью, но изменение климата и сокращение естественной кормовой базы вынуждают их искать новые источники пищи.
Некоторые комментаторы отмечают символичность того, что именно ульи в украинских цветах стали мишенью для «русского медведя», что породило множество шуток и мемов в соцсетях. Власти пока воздерживаются от официальных комментариев, называя происшествие «природным явлением». Между тем владельцы пасек усиливают охрану своих хозяйств.
А 26 июня аэропорт Ямагата на севере Японии дважды прекращал работу из-за появления чёрного медведя на взлётно-посадочной полосе. Первый инцидент произошёл около 07:00 по местному времени (01:00 мск), когда животное вышло на ВПП, что привело к задержке четырёх рейсов. После временного исчезновения хищник вновь появился около полудня (06:00 мск), вынудив власти перенести ещё 12 авиарейсов.