Денацификация: В Литве русский медведь совершил дерзкий набег на пасеку с символикой Украины

В Литве бурый медведь, которого в соцсетях прозвали «русским диверсантом», совершил набег на пасеку, оформленную в цветах украинского флага. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ночью медведь проник на территорию пасеки, полностью уничтожил несколько ульев, выкрашенных в сине-желтую цветовую гамму, после чего скрылся в восточном направлении, оставив за собой значительные разрушения.

Это уже третий случай нападения медведей на пасеки в регионе за последний месяц. Ранее хищники избегали приближаться к человеческому жилью, но изменение климата и сокращение естественной кормовой базы вынуждают их искать новые источники пищи.

Некоторые комментаторы отмечают символичность того, что именно ульи в украинских цветах стали мишенью для «русского медведя», что породило множество шуток и мемов в соцсетях. Власти пока воздерживаются от официальных комментариев, называя происшествие «природным явлением». Между тем владельцы пасек усиливают охрану своих хозяйств.