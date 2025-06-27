26 июня аэропорт Ямагата на севере Японии столкнулся с необычной ситуацией — чёрный медведь дважды выходил на взлётно-посадочную полосу, вынуждая власти приостанавливать авиасообщение. Впервые животное появилось около 07:00 по местному времени (01:00 мск), что привело к задержке четырёх рейсов. После временного исчезновения медведь вернулся около полудня (06:00 мск), из-за чего перенесли ещё 12 рейсов.

Чёрный медведь дважды парализовал работу аэропорта Ямагата в Японии. Видео © Х / GMA Integrated News

Для решения проблемы вокруг аэропорта было организовано полицейское оцепление, а также привлечены профессиональные охотники, которые устанавливают ловушки. Как сообщает CBS News, сотрудники предпринимали попытки прогнать животное с помощью специальной техники, однако, сделать этого не удавалось до самого вечера. В настоящий момент авиагавань восстановила работу.