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27 июня, 01:38

Чёрный медведь дважды парализовал работу аэропорта Ямагата в Японии

26 июня аэропорт Ямагата на севере Японии столкнулся с необычной ситуацией — чёрный медведь дважды выходил на взлётно-посадочную полосу, вынуждая власти приостанавливать авиасообщение. Впервые животное появилось около 07:00 по местному времени (01:00 мск), что привело к задержке четырёх рейсов. После временного исчезновения медведь вернулся около полудня (06:00 мск), из-за чего перенесли ещё 12 рейсов.

Чёрный медведь дважды парализовал работу аэропорта Ямагата в Японии. Видео © Х / GMA Integrated News

Для решения проблемы вокруг аэропорта было организовано полицейское оцепление, а также привлечены профессиональные охотники, которые устанавливают ловушки. Как сообщает CBS News, сотрудники предпринимали попытки прогнать животное с помощью специальной техники, однако, сделать этого не удавалось до самого вечера. В настоящий момент авиагавань восстановила работу.

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Медведь столкнул в ущелье туриста, искавшего путь к обломкам старого самолёта

Ранее два медведя в Британии сбежали из вольера и съели недельный запас мёда. По словам смотрителей парка дикой природы Wildwood Trust, молодые хищники находились на свободе не более часа, и их выходка не представляла опасности для посетителей парка.

Обложка © Х / GMA Integrated News

Артём Гапоненко
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