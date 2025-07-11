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11 июля, 18:02

Медведь растерзал мотоциклиста после совместного селфи

People: Мотоциклист, растерзанный медведем в Румынии, делал с ним фото

Погибший итальянец с медведем. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Omar Farang Zin

Погибший итальянец с медведем. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Omar Farang Zin

Итальянского туриста на туристическом маршруте в Румынии растерзал медведь. Как оказалось, путешественник решил сделать селфи с хищником. Судя по кадрам, он пытался дать косолапому еду. Останки туриста нашли в крутом овраге на глубине 80 метров около популярного маршрута Трансфэгэрашан. Об этом сообщает People.

Как выяснилось, 48-летний итальянский турист Омар Фаранг Зин погиб в результате нападения медведя. Перед трагедией он разместил в социальных сетях селфи с медведем на заднем плане.

«Он слез с мотоцикла и предложил медведю еду. Также был найден телефон итальянского туриста с фотографиями до нападения. Медведь приближался… фотографии крупным планом», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее Life.ru рассказывал о медведях, которые устроили настоящий переполох на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Косолапые останавливали машины на 111-м километре и активно просили у водителей еду. Некоторые автомобилисты подкармливали медвежат, однако многие предпочли отгонять нежеланных «попрошаек».

Полина Никифорова
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