Волк и олени у порога: Жители Подмосковья боятся выходить из дома из-за дерзкого побега из питомника

Жители деревни Воютино в Подмосковье серьёзно встревожены — волк и пара оленей сбежали из местного частного питомника. Хищника уже видели возле жилых домов, и люди боятся выходить на улицу. Об этом сообщил Mash.

Животные — волк и два ручных оленя — каким-то образом покинули территорию частного питомника и отправились бродить по округе. Олени не представляют опасности и даже подходят к людям, чего не скажешь о волке: его поведение насторожило жителей — зверь метался вдоль домов и, по словам очевидцев, может вернуться в любое время. Местные уже обратились в Минсельхоз и районную администрацию с просьбой срочно организовать отлов. К делу подключили охотников и специалистов по работе с дикими животными.