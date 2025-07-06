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6 июля, 09:44

Волк и олени у порога: Жители Подмосковья боятся выходить из дома из-за дерзкого побега из питомника

Mash: В Подмосковном Воютино из питомника сбежали волк и два оленя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Mecnarowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Mecnarowski

Жители деревни Воютино в Подмосковье серьёзно встревожены — волк и пара оленей сбежали из местного частного питомника. Хищника уже видели возле жилых домов, и люди боятся выходить на улицу. Об этом сообщил Mash.

В Подмосковье из питомника сбежали волк и два оленя. Видео © Telegram / Mash

Животные — волк и два ручных оленя — каким-то образом покинули территорию частного питомника и отправились бродить по округе. Олени не представляют опасности и даже подходят к людям, чего не скажешь о волке: его поведение насторожило жителей — зверь метался вдоль домов и, по словам очевидцев, может вернуться в любое время. Местные уже обратились в Минсельхоз и районную администрацию с просьбой срочно организовать отлов. К делу подключили охотников и специалистов по работе с дикими животными.

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Это не первый случай, когда дикие животные выбегают к людям. Так, 26 июня в японском аэропорту Ямагата из-за чёрного медведя пришлось приостанавливать рейсы: зверь дважды выходил на взлётно-посадочную полосу. В результате задержали 16 рейсов, пока животное не удалось отогнать с территории воздушной гавани.

Милена Скрипальщикова
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