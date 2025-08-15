Екатерине Васильевой 80 лет! 10 лучших образов в кино: за что любили народную артистку РСФСР

Екатерина Сергеевна Васильева родилась 15 августа 1945 года. В этом году она празднует юбилей — 80 лет. В 1986 году Васильеву наградили званием Народной артистки РСФСР. Она играла как в кино, так и в театрах: МХАТ, театр на Таганке, театр имени Ермоловой... Участвовала в советском сериале «Кабачок 13 стульев» в роли пани Эльжбеты. Её последней ролью в кино стала бабушка Юли в фильме «Гудбай, Америка!» 2020 года. В 2021 году Екатерина Сергеевна оставила мирскую жизнь. Она ушла в монастырь и стала там инокиней Василисой. Рассказываем, насколько разноплановые роли легендарная актриса играла в СССР.

«Адам и Хева» (Алексей Коренёв, 1969)

«Адам и Хева» 1969 года — один из самых самобытных фильмов в карьере Васильевой. Фото © Кадр из фильма «Адам и Хева», режиссёр Алексей Коренев, сценарист Ахмедхан Абу-Бакар / Kinopoisk

Фильм Алексея Коренёва исследует традиционную жизнь кавказских республик в составе Советского Союза. Место действия — Дагестан 1950-х годов. Однажды Хева в исполнении Васильевой подаёт своему мужу, Бекиру, бульон к столу. Тот обжигается и произносит «талак» — это развод по шариату. На следующий день Бекир опомнился: он хочет вернуть жену обратно. Но так нельзя! После «талака» Хева должна снова выйти замуж, с ней снова должны развестись, и только после этого можно вернуться к Бекиру.

«Возвращение «Святого Луки» (Анатолий Бобровский, 1970)

И тут мы вместе с Екатериной Васильевой переносимся в город христианской культуры. Фото © Кадр из фильма «Возвращение «Святого Луки», режиссёр Анатолий Бобровский, сценарист С. Дерковский и др. / Kinopoisk

Основано на реальных событиях: картину «Святой Лука» Франца Халса и правда похищали из Пушкинского музея. Главный герой, Юрий Лоскутов (Олег Басилашвили), совмещает две профессии. Днём он — инженер, а вечером превращается в спекулянта. В тёмных делишках ему помогает Полина Рачкова, продавщица в антикварном магазине. Её играет Екатерина Васильева. Именно она находит вора по прозвищу Граф, чтобы украсть произведение искусства. Интересно, это тот же человек, что и Барон из «Бандитского Петербурга»?

«Бумбараш» (Николай Рашеев, Абрам Народицкий, 1971)

Фильм «Бумбараш» основан на повести Аркадия Гайдара с тем же названием. Фото © Кадр из фильма «Бумбараш», режиссёры Абрам Народицкий, Николай Рашеев, сценаристы Евгений Митько, Абрам Народицкий, Аркадий Гайдар / Kinopoisk

«Бумбараш» — телевизионная музыкальная комедия по произведению Аркадия Гайдара. Главный герой — Семён Бумбараш (Валерий Золотухин), демобилизованный солдат, который возвращается из Австрии, только чтобы застать на родине Гражданскую войну. Оказывается, от Бумбараша всем что-то нужно: и красным, и белым, и бандитам-анархистам, которыми управляет дореволюционная барышня, атаманша Софья Николаевна Тульчинская в исполнении Васильевой.

«Эта весёлая планета» (Юрий Сааков, Юрий Цветков, 1973)

А теперь мы вместе с бандой атаманши Васильевой перевоплощаемся в инопланетян и летим в космос. Фото © Кадр из фильма «Эта весёлая планета», режиссёры Юрий Сааков, Юрий Цветков, сценаристы Дмитрий Иванов, Юрий Сааков, Владимир Трифонов / Kinopoisk

Этот телевизионный фильм — об инопланетянах. Новый год в Доме культуры одного из НИИ Академгородка. С планеты альфа Центавра прилетает НЛО в виде летающей тарелки. Екатерина Васильева играет Зет, инопланетянку, капитана этого корабля. С ней ещё двое — Икс (Виктор Сергачёв) и Игрек (Леонид Куравлёв). Инопланетяне уверены, что на Земле все будут в шоке, но в суматохе маскарада их просто никто не замечает.

«Не болит голова у дятла» (Динара Асанова, 1974)

«Не болит голова у дятла» — это детская мелодрама Динары Асановой. Фото © Кадр из фильма «Не болит голова у дятла», режиссёр Крис Коламбус, сценарист / Kinopoisk

Сюжет очень актуальный. Особенно для 1974 года, когда ещё был жив Джон Леннон. Семиклассник Сева Мухин учится играть на барабанах, чтобы попасть в рок-группу. Все над ним насмехаются и хотят, чтобы мальчик занимался баскетболом, как старший брат. Только учительница Татьяна Петровна видит в нём личность и хочет, чтобы Сева развивался и, может, стал новым Ринго Старром. Татьяна Петровна — это Екатерина Васильева, очевидно.

«Бриллианты для диктатуры пролетариата» (Григорий Кроманов, 1975)

«Бриллианты для диктатуры пролетариата» — фильм по сценарию Юлиана Семёнова. Фото © Кадр из фильма «Бриллианты для диктатуры пролетариата», режиссёр Григорий Кроманов, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopoisk

Этот фильм — часть эпопеи Юлиана Семёнова о разведчике Исаеве, то есть Штирлице. И снова всё происходит в самый разгар Гражданки. Из Таллина приходит шифровка о том, что в Москве существует банда. Преступники похищают драгоценности из Гохрана, а потом перевозят их в Лондон и Париж. Екатерина Васильева играет бандитку Анну Викторовну. Но эта криминальная мадам совсем не похожа на дворянку из «Бумбараша». Анна Викторовна — типичная горожанка, по внешнему виду принадлежащая к субкультуре флэпперов.

«Двадцать дней без войны» (Алексей Герман, 1976)

«Двадцать дней без войны» — один из первых фильмов Алексея Германа. Фото © Кадр из фильма «Двадцать дней без войны», режиссёр Алексей Герман, сценарист Константин Симонов / Kinopoisk

Режиссёр Алексей Герман снял проникновенное военное кино. Во время Великой Отечественной погибает Паша Рубцов, военкор. Его друг, тоже военкор, Василий Лопатин в исполнении Юрия Никулина должен разыскать семью Паши, чтобы сообщить печальную новость. Убитую горем вдову Рубцова играет Екатерина Васильева. Сценарий написал Константин Симонов, ради фильма взорвали замок Рагнит в городе Немане.

«Обыкновенное чудо» (Марк Захаров, 1978)

«Обыкновенное чудо» — один из культовых советских сказочных фильмов. Фото © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценарист Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk

Милый и добрый сказочный фильм Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца. Ради развлечения своей любимой жены Волшебник превращает медведя в человека. Чтобы снова стать медведем, юноша должен добиться любви и поцелуя принцессы. В такой ситуации снова становиться медведем уже не очень хочется, не так ли? Екатерина Васильева играет тут первую кавалерственную даму Эмилию.

«Чародеи» (Константин Бромберг, 1982)

«Чародеи» сняты по сценарию братьев Стругацких. Это фильм об учёных и магии. Фото © Кадр из фильма «Чародеи», режиссёр Константин Бромберг, сценаристы

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий / Kinopoisk

Это экранизация повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Место действия — научный институт необычных услуг НУИНУ города Китежграда. Так как город — это легендарный Китеж, ушедший в нашем мире под воду, в альтернативной вселенной «Чародеев» тут в НИИ работают маги. Директором является Кира Анатольевна Шемаханская, доктор наук и маг первой величины. Её играет Екатерина Васильева. Она не только строгий руководитель, но и невеста Ивана Киврина (Валерий Золотухин).

«Мигранты» (Валерий Приёмыхов, 1991)

«Мигранты» были сняты во время существования СССР, поэтому считаются советским фильмом. Фото © Кадр из фильма «Мигранты», режиссёр Валерий Приёмыхов, сценарист Валерий Приёмыхов / Kinopoisk

По сюжету в Москве в ресторане знакомятся мигранты. Их, конечно, не очень корректно так называть, потому что парень и девушка — граждане РСФСР, просто из регионов. Полина думает, что Павел — москвич. А Павел думает, что Полина — эскортница. Милиция же думает, что оба они — бомжи. Поэтому привозит молодых людей в отделение. Екатерина Васильева играет тут строгую сотрудницу ОВиРа, Отделения виз и регистраций. Она должна выяснить всю правду о предполагаемых «бомжах». За иронию и изобретательность фильм получил Специальный приз МКФ кино в Сан-Ремо в 1992 году.