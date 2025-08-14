5 наших звёзд, которые были в браке 5 раз и больше, — такой любвеобильности можно только позавидовать

У обычных людей два-три брака — и уже «о, это целая история». В мире звёзд — это лишь разминка перед основными событиями. Они не боятся начинать с нуля, менять сценарий и партнёра, превращая личную жизнь в сериал со множеством сезонов. Где-то это про поиск настоящей любви, где-то — про азарт, а где-то — просто про умение влюбляться каждый раз как в первый. Сегодня в нашем списке пять знаменитостей, которые сумели сходить в загс столько раз, что это уже само по себе стало частью их имиджа. И да, у каждого из них в брачной биографии хватит сюжетов на пару толстых романов.

Андрей Кончаловский — режиссёр семейных историй

Андрей Кончаловский и его семейная жизнь. Фото © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

Пять браков и семеро детей — даже для творческого человека это сценарий с размахом. Сначала была балерина Ирина Кандат, затем актриса Наталия Аринбасарова, с которой Андрей Кончаловский впервые стал отцом. Потом — переводчица Вивиан Годе, диктор ЦТ Ирина Мартынова и, наконец, Юлия Высоцкая, младше мужа на 36 лет, с которой он вместе уже больше двадцати лет. Каждый союз Андрея Кончаловского — как отдельный фильм: своя атмосфера, свои герои и своя концовка. И зрители явно ждут, что будет дальше.

Лолита Милявская — жизнь без тормозов

Лолита Милявская: сколько было всего мужей? Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Пять мужей Лолиты и ни одной капли сожаления. Сначала — студент Александр Беляев, потом фиктивный союз с Виталием Милявским, давший ей фамилию. После был 12-летний брак с Александром Цекало и рождение дочери Евы, пятилетняя история с бизнесменом Александром Зарубиным и роман с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, который был младше её на 12 лет. Лолита не играла в «сдержанную даму» — она шла туда, куда вело сердце, и делала это громко, ярко и с полной отдачей.

Александр Гордон — молодость как источник вдохновения

Пять браков Гордона: кто были его избранницы? Александр и Нозанин Абдулвасиева. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Гордон был пять раз женат, и каждый раз — на женщине моложе предыдущей. В его «списке» журналистка Мария Бердникова, актриса Нана Кикнадзе, телеведущая Катерина Прокофьева, 20-летняя Нозанин Абдулвасиева и арфистка София Каландадзе, тоже 20 лет. Кто-то назовёт это кризисом среднего возраста, но, возможно, Гордон просто умеет находить вдохновение в свежих эмоциях и новых взглядах на жизнь.

Певица Анастасия — восьмикратная невеста

Певица Анастасия и её свадьба: кто были 8 мужей артистки? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiiamintskovskaia

Певица Анастасия вышла замуж в 18 лет за студента Алексея Минцковского и с тех пор успела сказать «да» ещё семь раз. В её списке — учёный Алексей (кандидат наук), режиссёр Александр, телохранитель Руслан, продюсер Владимир Зудин, певец Юлиан и… снова Владимир Зудин. Финал восьмого брака, по слухам, был скоротечным: как только стало ясно, что за свадебной мишурой скрывается расчёт, Анастасия тут же подала на развод. Её история — это вечный поиск того самого «счастливо и навсегда», только в формате многосерийного марафона.

Михаил Ефремов — артист, который любил искренне

Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

У Михаила Ефремова тоже пять браков и каждый — с разным сюжетом. Сначала актриса Елена Гольянова, потом филолог Ася Воробьёва, подарившая сына Никиту. Третьей была Евгения Добровольская, затем актриса Ксения Качалина и, наконец, звукорежиссёр Софья Кругликова, с которой он стал отцом ещё троих детей. Ефремов умел влюбляться так, будто это навсегда, и проживать отношения с таким же накалом, как и свои роли на сцене.