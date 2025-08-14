Секси-мужики или драма? Идеальные фильмы в ПМС и месячные, чтобы расслабиться и выплеснуть эмоции
ПМС и месячные — непростое время для каждой женщины. Подборка фильмов поможет пережить «эти дни» с комфортом, поднимет настроение и поможет расслабиться.
Период ПМС и первые дни цикла часто сопровождаются перепадами настроения, раздражительностью или усталостью. Это связано не только с гормональными изменениями, но и с естественной потребностью организма в заботе о себе. Один из самых простых и доступных способов помочь себе в эти дни — «эмоциональная разгрузка» через кино и сериалы. Life.ru вместе с психологом собрал подборку контента, который идеально подойдёт для непростого периода с психологической точки зрения.
С точки зрения психологии, как рассказывает нам Алёна Пряник, практический психолог, преподаватель Института прикладной психологии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, просмотр фильмов в период ПМС или месячных выполняет несколько задач:
- снимает напряжение — лёгкие комедии и романтические сюжеты помогают расслабить нервную систему;
- помогает сбросить лишние эмоции — драма или мелодрама могут стать безопасным способом «прожить» эмоции, которые сложно выразить в реальности;
- захватывающий сюжет может увести от неприятных мыслей и переключить внимание.
Что посмотреть в ПМС и месячные: подборка фильмов
По данным исследования бренда Libretta, когда речь заходит о досуге в «эти дни», женщины чаще всего выбирают российские (21%) и турецкие сериалы (19%), а также советское кино (13%). А вот крайне редко смотрят фильмы ужасов и триллеры — всего 1%, и это подтверждает, что в такие дни мы ищем эмоциональное тепло, а не лишний стресс. Итак, какие фильмы идеально подойдут для ПМС и месячных?
Когда хочется романтики
Если хочется романтики и лёгкости, то идеальным выбором станут следующие фильмы: «Кухня в Париже», атмосферная российская комедия о любви и вкусной еде, чего особенно хочется в непростой период; «Дневник Бриджит Джонс», уже ставшая классикой самоироничная история о женщине, в которой каждая найдёт что-то знакомое; «Холоп. Великолепный век», смесь юмора, исторического антуража и легкомысленного романа с секс-символом Турции Керемом Бюрсином в главной роли.
Когда хочется поплакать
Когда хочется погрузиться в драму и выплеснуть эмоции, то можно посмотреть «Великого Гэтсби», красивую, но трагичную историю о любви и мечтах с Лео Ди Каприо в главной роли. А из советского кино — легендарный фильм «Москва слезам не верит», в котором найдётся время и место для слёз.
Когда хочется экшена и адреналина
Чтобы отвлечься и получить немного адреналина, психолог рекомендует обратить внимание на фильмы «Мистер и миссис Смит», шпионский экшен с элементами комедии; «Волк с Уолл-стрит», энергичный и провокационный фильм о деньгах и соблазнах с Леонардо Ди Каприо и «Веном», лёгкий и ироничный супергеройский боевик с Томом Харди, британским секс-символом.
Когда хочется уюта и нежности
А когда нужно позаботиться о себе и создать уютную атмосферу, то на помощь придут эти фильмы: «Самая обаятельная и привлекательная», тёплая советская комедия про поиски личного счастья; «Отель «Белград» с Милошем Биковичем и ярким сербским колоритом, а также «Актёрище», трогательная история о закулисной жизни театра с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
Не бойтесь выбирать то, что кажется вам «слишком простым» или «слишком сентиментальным». В период ПМС и месячных важно не воспитывать вкус, а заботиться о своём эмоциональном состоянии. «Иногда просмотр «Сумерек» в сотый раз будет для психики полезнее, чем артхаус, требующий внутреннего напряжения», — говорит Алёна Пряник, практический психолог.