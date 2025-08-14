Встреча Путина и Трампа
Секси-мужики или драма? Идеальные фильмы в ПМС и месячные, чтобы расслабиться и выплеснуть эмоции

Что посмотреть в ПМС и месячные: подборка фильмов
Когда хочется романтики
Когда хочется поплакать
Когда хочется экшена и адреналина
Когда хочется уюта и нежности

ПМС и месячные — непростое время для каждой женщины. Подборка фильмов поможет пережить «эти дни» с комфортом, поднимет настроение и поможет расслабиться.

Коллаж © Life.ru © Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс», «Москва слезам не верит», «Волк с Уолл-стрит», «Отель «Белград», © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Период ПМС и первые дни цикла часто сопровождаются перепадами настроения, раздражительностью или усталостью. Это связано не только с гормональными изменениями, но и с естественной потребностью организма в заботе о себе. Один из самых простых и доступных способов помочь себе в эти дни — «эмоциональная разгрузка» через кино и сериалы. Life.ru вместе с психологом собрал подборку контента, который идеально подойдёт для непростого периода с психологической точки зрения.

С точки зрения психологии, как рассказывает нам Алёна Пряник, практический психолог, преподаватель Института прикладной психологии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, просмотр фильмов в период ПМС или месячных выполняет несколько задач:

  • снимает напряжение — лёгкие комедии и романтические сюжеты помогают расслабить нервную систему;
  • помогает сбросить лишние эмоции — драма или мелодрама могут стать безопасным способом «прожить» эмоции, которые сложно выразить в реальности;
  • захватывающий сюжет может увести от неприятных мыслей и переключить внимание.

Что посмотреть в ПМС и месячные: подборка фильмов

Фото © «Шедеврум»

По данным исследования бренда Libretta, когда речь заходит о досуге в «эти дни», женщины чаще всего выбирают российские (21%) и турецкие сериалы (19%), а также советское кино (13%). А вот крайне редко смотрят фильмы ужасов и триллеры — всего 1%, и это подтверждает, что в такие дни мы ищем эмоциональное тепло, а не лишний стресс. Итак, какие фильмы идеально подойдут для ПМС и месячных?

Когда хочется романтики

Фото © Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс», режиссёр Шэрон Магуайр, сценаристы Эндрю Дэвис, Ричард Кёртис, Хелен Филдинг / Kinopoisk

Если хочется романтики и лёгкости, то идеальным выбором станут следующие фильмы: «Кухня в Париже», атмосферная российская комедия о любви и вкусной еде, чего особенно хочется в непростой период; «Дневник Бриджит Джонс», уже ставшая классикой самоироничная история о женщине, в которой каждая найдёт что-то знакомое; «Холоп. Великолепный век», смесь юмора, исторического антуража и легкомысленного романа с секс-символом Турции Керемом Бюрсином в главной роли.

Когда хочется поплакать

Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Когда хочется погрузиться в драму и выплеснуть эмоции, то можно посмотреть «Великого Гэтсби», красивую, но трагичную историю о любви и мечтах с Лео Ди Каприо в главной роли. А из советского кино — легендарный фильм «Москва слезам не верит», в котором найдётся время и место для слёз.

Когда хочется экшена и адреналина

Фото © Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит», режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk

Чтобы отвлечься и получить немного адреналина, психолог рекомендует обратить внимание на фильмы «Мистер и миссис Смит», шпионский экшен с элементами комедии; «Волк с Уолл-стрит», энергичный и провокационный фильм о деньгах и соблазнах с Леонардо Ди Каприо и «Веном», лёгкий и ироничный супергеройский боевик с Томом Харди, британским секс-символом.

Когда хочется уюта и нежности

Фото © Кадр из фильма «Отель «Белград», режиссёр Константин Статский, сценарист Вячеслав Зуб и т.д. / Kinopoisk

А когда нужно позаботиться о себе и создать уютную атмосферу, то на помощь придут эти фильмы: «Самая обаятельная и привлекательная», тёплая советская комедия про поиски личного счастья; «Отель «Белград» с Милошем Биковичем и ярким сербским колоритом, а также «Актёрище», трогательная история о закулисной жизни театра с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Не бойтесь выбирать то, что кажется вам «слишком простым» или «слишком сентиментальным». В период ПМС и месячных важно не воспитывать вкус, а заботиться о своём эмоциональном состоянии. «Иногда просмотр «Сумерек» в сотый раз будет для психики полезнее, чем артхаус, требующий внутреннего напряжения», — говорит Алёна Пряник, практический психолог. А ранее Life.ru рассказывал историю, которая потрясла СССР. Как девять лет угроз не сломили любовь Баталова к цыганской танцовщице.

Life.ru выяснил, сколько жителей Аляски смогут поприветствовать Путина на русском образца XVIII века
