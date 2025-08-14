«Переспал три раза — женись!» Мужчин в РФ хотят заставить вступать в брак после секса
Российских мужчин необходимо законодательно обязать жениться после секса, уверена экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Певица допустила, что до официального оформления брака возможно вступить в половую связь с одной и той же женщиной не более трёх раз.
«Переспал три раза с девушкой — женись!» — поставила жёсткие условия собеседница издания «Абзац».
По её словам, если мужчины хотят, чтобы женщины вкладывались в отношения 50 на 50, то для начала должны оформить эти отношения в ЗАГСе. Разина подчеркнула важность нравственного выбора. Звезда уверена, что разводящие мужчины часто натыкаются на таких же женщин, потому как «каждый получает то, что ищет».
Кстати, в России парам могут разрешить запрашивать кредитную историю до свадьбы. С подобной инициативой депутаты Госдумы обратились в Центробанк РФ. Авторы обращения полагают, что данная мера поможет повысить прозрачность финансового положения партнёров и позволит молодым семьям принимать более взвешенные решения при планировании совместного бюджета.