«Переспал три раза — женись!» Мужчин в РФ хотят заставить вступать в брак после секса

Российских мужчин необходимо законодательно обязать жениться после секса, уверена экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Певица допустила, что до официального оформления брака возможно вступить в половую связь с одной и той же женщиной не более трёх раз.

«Переспал три раза с девушкой — женись!» — поставила жёсткие условия собеседница издания «Абзац».

По её словам, если мужчины хотят, чтобы женщины вкладывались в отношения 50 на 50, то для начала должны оформить эти отношения в ЗАГСе. Разина подчеркнула важность нравственного выбора. Звезда уверена, что разводящие мужчины часто натыкаются на таких же женщин, потому как «каждый получает то, что ищет».