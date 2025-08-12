Либидо под микроскопом: Россиянам объяснили, как микробиота влияет на тягу к сексу
Эксперт по биохакингу Молоствова: На либидо оказывают влияние кишечные бактерии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
Потеря сексуального желания — серьёзная проблема, которая часто воспринимается лишь как психологический дискомфорт. Однако последние исследования показывают, что ключевую роль играет состояние кишечной микрофлоры. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
Гипоактивное расстройство полового влечения (ГРПВ) затрагивает около 10% женщин в США. В эксперименте с участием 46 девушек выявили, что у страдающих ГРПВ снижен уровень полезных бактерий и увеличено количество Lactobacillus и Bifidobacterium — микроорганизмов, влияющих на мозг и эмоции.
«Чем больше было различие в сравнение с микробиотой женщин с нормальным либидо, тем более заметным было снижение сексуального влечения. Эти результаты подчёркивают важность кишечной микробиоты в формировании эмоционального состояния и, в конечном счёте, либидо», — пояснила эксперт.
Кишечные бактерии вырабатывают молекулы, которые могут подавлять сексуальное желание, снижая агрессию и возбуждение. Это открывает новые возможности для лечения ГРПВ через коррекцию микробиоты.
Однако у мужского организма есть свои тонкости. Ранее нарколог рассказал, что любители пива чаще сталкиваются со снижением потенции и либидо. Кроме того, от чрезмерного потребления спиртного у мужчин развивается гинекомастия, из-за которой у них растёт грудь.