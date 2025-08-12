Либидо под микроскопом: Россиянам объяснили, как микробиота влияет на тягу к сексу

Потеря сексуального желания — серьёзная проблема, которая часто воспринимается лишь как психологический дискомфорт. Однако последние исследования показывают, что ключевую роль играет состояние кишечной микрофлоры. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru.

Гипоактивное расстройство полового влечения (ГРПВ) затрагивает около 10% женщин в США. В эксперименте с участием 46 девушек выявили, что у страдающих ГРПВ снижен уровень полезных бактерий и увеличено количество Lactobacillus и Bifidobacterium — микроорганизмов, влияющих на мозг и эмоции.

«Чем больше было различие в сравнение с микробиотой женщин с нормальным либидо, тем более заметным было снижение сексуального влечения. Эти результаты подчёркивают важность кишечной микробиоты в формировании эмоционального состояния и, в конечном счёте, либидо», — пояснила эксперт.

Кишечные бактерии вырабатывают молекулы, которые могут подавлять сексуальное желание, снижая агрессию и возбуждение. Это открывает новые возможности для лечения ГРПВ через коррекцию микробиоты.