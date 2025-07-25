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25 июля, 17:08

Сохраняет либидо и настроение: Учёные создали первую в мире мужскую противозачаточную таблетку

CM: Учёные анонсировали первое противозачаточное средство для мужчин YCT-529

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Прорыв в репродуктивной медицине совершили американские и британские исследователи, которые представили миру первую в истории мужскую противозачаточную таблетку. Под рабочим названием YCT-529 скрывается революционное средство, которое успешно блокирует выработку сперматозоидов, сохраняя при этом либидо, тестостерон и стабильное настроение.

По информации, опубликованной в медицинском журнале Communications Medicine, препарат уже прошёл клинические испытания, показав ожидаемые результаты.

Среди основных достоинств YCT-529 – прекрасная переносимость, отсутствие влияния на сердцебиение (в отличие от той же Виагры), неизменность показателей крови и уровня тестостерона. К тому же, эффект препарата полностью обратим в течение шести недель.

Учёные считают новую пилюлю прорывным средством с огромным коммерческим потенциалом. Эксперты ссылаются на данные, показывающие, что 75% мужчин желают использовать контрацепцию, подобно женщинам, чтобы избежать нежелательного отцовства.

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На российском рынке подобный препарат с большой долей вероятностью пришёлся бы кстати. Ранее сообщалось, что только за первые пять месяцев 2025 года в России отмечен 7-процентный рост продаж гормональных контрацептивов. Оральные формы, составляющие свыше 85% рынка, показали увеличение на 5% по количеству упаковок и на 11% по выручке. Возрастающий спрос на эту категорию средств устойчиво держится с 2022 года.

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Ольга Сливченко
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