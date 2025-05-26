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Регион
26 мая, 14:43

Юрист объяснил, чем плоха идея о запрете продажи противозачаточных без рецепта

Юрист Хаминский: Запрет на продажу противозачаточных создаст спрос на контрафакт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области, выступил с критикой инициативы о запрете безрецептурной продажи оральных контрацептивов. По его мнению, подобные меры приведут к росту нелегального оборота контрафактных препаратов, что создаст угрозу для здоровья женщин.

«Один из ключевых рисков инициативы — рост нелегального оборота контрацептивов. Ограничение доступа законных препаратов создаст спрос на контрафактную продукцию, которая может нанести серьёзный вред здоровью. Подпольный рынок гарантированно заполнится подделками, а контролировать их безопасность будет невозможно», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

По его мнению, особенно значительна эта проблема в нынешних реалиях, когда государство не может в полной мере одолеть чёрный рынок контрацепции. Кроме того, россиянки вправе сами принимать решения относительно своей личной жизни, а любые ограничения будут противоречить Конституции РФ, которая гарантирует соответствующие права.

Хаминский назвал предлагаемые меры необоснованным заимствованием зарубежного опыта, указав на ключевое отличие: в России многие лекарства, включая базовые, традиционно доступны без рецепта. По его словам, вместо ужесточения правил стоит сосредоточиться на просветительской работе — информировании о рисках гормональных препаратов и обеспечении доступности врачебных консультаций.

Эксперт также обратил внимание на бюрократическую нагрузку, которую создаст требование обязательных повторных визитов к врачу для женщин, уже длительное время использующих конкретные препараты. Такой подход, по его мнению, приведёт лишь к увеличению расходов граждан и коммерциализации медицинских услуг без реального улучшения контроля за безопасностью лекарств.

Гинеколог Ерофеева не поддержала ужесточение продажи противозачаточных
Гинеколог Ерофеева не поддержала ужесточение продажи противозачаточных

Напомним, что идею ограничения продаж противозачаточных в виде таблеток предложила зампред Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина на фоне данных об ухудшении репродуктивного здоровья среди россиянок. По её мнению, такие препараты должны отпускаться исключительно по рецепту, а запрет не только приведёт к оздоровлению женщин в стране, но и положительно скажется на статистике инфарктов и инсультов.

Юрий Лысенко
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