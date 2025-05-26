Гинеколог Ерофеева не поддержала ужесточение продажи противозачаточных
Врач Ерофеева опровергла слова депутата о вреде противозачаточных препаратов
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Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева не согласилась с позицией депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, которая предложила ужесточить продажу гормональных противозачаточных средств и разрешив отпускать их только по рецепту. По мнению парламентария, такие препараты вредны для женского здоровья и «угнетают деятельность яичников». Однако врач в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что высказывания Соломатиной не имеют под собой научной базы.
По словам Ерофеевой, таблетки, напротив, создают «эффект отдыха» для яичников, временно беря на себя их функцию. Специалист уточнила, что противозачаточные препараты — это имитация естественной беременности.
Гинеколог добавила, что подобные средства не вызывают гормональных сбоев или раннего климакса, а помогают сохранить овариальный резерв и репродуктивное здоровье.
Ерофеева также подчеркнула, что отсутствие овуляции на фоне приёма таблеток — нормальный физиологический процесс, аналогичный состояниям при беременности и грудном вскармливании. Таким образом, по мнению врача, противозачаточные препараты не вредят, а защищают женское здоровье, поэтому их доступность должна оставаться на прежнем уровне.
Ранее в Госдуме предложили ограничить свободную продажу гормональных контрацептивов. С такой инициативой выступила заместитель председателя Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. По её мнению, отпускать противозачаточные таблетки следует только по рецепту, поскольку их бесконтрольный приём негативно сказывается на репродуктивном здоровье женщин. Депутат также отметила, что подобные меры могут снизить риски развития инфарктов и инсультов.