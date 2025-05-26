Гинеколог Ерофеева не поддержала ужесточение продажи противозачаточных

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева не согласилась с позицией депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, которая предложила ужесточить продажу гормональных противозачаточных средств и разрешив отпускать их только по рецепту. По мнению парламентария, такие препараты вредны для женского здоровья и «угнетают деятельность яичников». Однако врач в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что высказывания Соломатиной не имеют под собой научной базы.

По словам Ерофеевой, таблетки, напротив, создают «эффект отдыха» для яичников, временно беря на себя их функцию. Специалист уточнила, что противозачаточные препараты — это имитация естественной беременности.

Гинеколог добавила, что подобные средства не вызывают гормональных сбоев или раннего климакса, а помогают сохранить овариальный резерв и репродуктивное здоровье.

Ерофеева также подчеркнула, что отсутствие овуляции на фоне приёма таблеток — нормальный физиологический процесс, аналогичный состояниям при беременности и грудном вскармливании. Таким образом, по мнению врача, противозачаточные препараты не вредят, а защищают женское здоровье, поэтому их доступность должна оставаться на прежнем уровне.