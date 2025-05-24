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24 мая, 15:13

Противозачаточные таблетки предложили продавать в России только по рецепту

Депутат Соломатина: В России стоит отпускать противозачаточные только по рецепту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Lomtieva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Lomtieva

Ограничить продажу контрацептивов в таблетках из-за ухудшения репродуктивного здоровья у женщин предложили в Госдуме. По мнению заместителя председателя Комитета по охране здоровья Татьяны Соломатиной, продавать противозачаточные стоит только по рецепту врача. Она уточнила, что это не только улучшит состояние женского организма, но и сократит риски инфарктов и инсультов.

«Применение таких контрацептивов ведёт к снижению функции яичников у женщин, и это влечёт за собой гормональный сбой. Это здоровье любой будущей мамы, поэтому [применять такие препараты нужно] только по назначению врача, покупать только по рецептам и с особой осторожностью», — заявила Соломатина в интервью «Абзацу».

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Ранее в Московской области сотрудники скорой помощи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую противозачаточные таблетки. Медики быстро прибыли на место и промыли ребёнку желудок. Как выяснилось, девочка проглотила 14 штук.

Полина Никифорова
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