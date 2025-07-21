В России резко вырос спрос на противозачаточные таблетки

Продажи гормональных контрацептивов в России выросли на 7% за первые пять месяцев 2025 года. Такие данные приводит аналитическая компания RNC Pharma, передаёт «Коммерсантъ».

Всего с января по май в аптеках было продано 8,9 млн упаковок на сумму 13,9 млрд рублей. Региональная структура спроса крайне неравномерна. Рекордный рост зафиксирован в Чеченской Республике (+23%), а также в Тамбовской (+20,1%) и Иркутской (+18,8%) областях. При этом в Ингушетии продажи упали на 8,1%, а в Якутии и Магаданской области — на 3,6%.

Более 85% рынка занимают пероральные контрацептивы, их продажи выросли на 5% в упаковках и на 11% в денежном выражении. Тенденция к увеличению спроса наблюдается с 2022 года. Эксперты связывают это не только с отказом от деторождения, но и с переходом с барьерных методов на гормональные.

Гинеколог Алексей Черников поясняет, что такие препараты часто используют не только для контрацепции, но и для регуляции цикла, уменьшения болей и лечения акне. По его словам, женщины стали меньше бояться гормональных средств, и это положительная динамика.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что средний возраст матерей в России вырос до 26,2 года, что может нести риски для репродуктивного здоровья. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что молодые люди чаще откладывают рождение детей из-за карьеры и желания финансовой стабильности.