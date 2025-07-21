В России резко вырос спрос на противозачаточные таблетки
«Коммерсантъ»: Спрос на гормональные контрацептивы в России вырос на 7%
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Lomtieva
Продажи гормональных контрацептивов в России выросли на 7% за первые пять месяцев 2025 года. Такие данные приводит аналитическая компания RNC Pharma, передаёт «Коммерсантъ».
Всего с января по май в аптеках было продано 8,9 млн упаковок на сумму 13,9 млрд рублей. Региональная структура спроса крайне неравномерна. Рекордный рост зафиксирован в Чеченской Республике (+23%), а также в Тамбовской (+20,1%) и Иркутской (+18,8%) областях. При этом в Ингушетии продажи упали на 8,1%, а в Якутии и Магаданской области — на 3,6%.
Более 85% рынка занимают пероральные контрацептивы, их продажи выросли на 5% в упаковках и на 11% в денежном выражении. Тенденция к увеличению спроса наблюдается с 2022 года. Эксперты связывают это не только с отказом от деторождения, но и с переходом с барьерных методов на гормональные.
Гинеколог Алексей Черников поясняет, что такие препараты часто используют не только для контрацепции, но и для регуляции цикла, уменьшения болей и лечения акне. По его словам, женщины стали меньше бояться гормональных средств, и это положительная динамика.
Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что средний возраст матерей в России вырос до 26,2 года, что может нести риски для репродуктивного здоровья. Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что молодые люди чаще откладывают рождение детей из-за карьеры и желания финансовой стабильности.
Ранее зампред Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина на фоне данных об ухудшении репродуктивного здоровья среди россиянок предложила запретить продажу таблеток. Она считает, что подобные лекарства следует отпускать только по рецепту. По её словам, такой запрет не только улучшит здоровье женщин в стране, но и снизит количество инфарктов и инсультов.