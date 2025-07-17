Ликбез от гинеколога: Пять мифов, в которые женщинам давно пора перестать верить

Всего пять распространённых заблуждений мешают женщинам принимать взвешенные решения о собственном здоровье и жить без лишних тревог. О них Здоровью Mail рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории Виктория Фисюк.

Первый миф — что противозачаточные таблетки вызывают увеличение веса. На самом деле лишние килограммы появляются из-за переизбытка калорий и недостаточной активности, а не из-за гормонов. В первые месяцы приёма таблеток может возникать повышенный аппетит, но это временно. Чтобы справиться с желанием перекусить, достаточно переключиться на движение или любимое занятие.

Второе заблуждение — молочница возникает только у сексуально активных женщин. На самом деле кандидоз может появиться в любом возрасте и при разных обстоятельствах: приём антибиотиков, стресс, снижение иммунитета или хронические болезни — всё это способствует развитию инфекции, подчёркивает Фисюк.

Третий миф — миома матки всегда приводит к бесплодию. Это не так, уверена специалист. Важно учитывать размер и расположение узлов. Некоторые из них не мешают зачатию, а при необходимости проводят малоинвазивные операции, позволяющие сохранить репродуктивную функцию.

Четвёртый миф — беременным нужно есть за двоих. Главное — качество питания, а не объём. Рекомендуется 3–4 сбалансированных приёма пищи с акцентом на белки и полезные вещества. Избыточное потребление углеводов и жиров может навредить маме и малышу, предупредила врач.

Заблуждение номер пять — после менопаузы с сексуальной жизнью стоит распрощаться. По словам эксперта, это полная чушь.

«Это абсолютный миф. Многие женщины после менопаузы, напротив, открывают для себя новую главу в интимной жизни. С завершением репродуктивного возраста исчезает страх нежелательной беременности, а достигнутая стабильность в карьере и семейной жизни часто приносит психологическое раскрепощение», — пояснила она.