Ликбез от гинеколога: Пять мифов, в которые женщинам давно пора перестать верить
Врач Фисюк: Противозачаточные таблетки не вызывают увеличение веса
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Всего пять распространённых заблуждений мешают женщинам принимать взвешенные решения о собственном здоровье и жить без лишних тревог. О них Здоровью Mail рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории Виктория Фисюк.
Первый миф — что противозачаточные таблетки вызывают увеличение веса. На самом деле лишние килограммы появляются из-за переизбытка калорий и недостаточной активности, а не из-за гормонов. В первые месяцы приёма таблеток может возникать повышенный аппетит, но это временно. Чтобы справиться с желанием перекусить, достаточно переключиться на движение или любимое занятие.
Второе заблуждение — молочница возникает только у сексуально активных женщин. На самом деле кандидоз может появиться в любом возрасте и при разных обстоятельствах: приём антибиотиков, стресс, снижение иммунитета или хронические болезни — всё это способствует развитию инфекции, подчёркивает Фисюк.
Третий миф — миома матки всегда приводит к бесплодию. Это не так, уверена специалист. Важно учитывать размер и расположение узлов. Некоторые из них не мешают зачатию, а при необходимости проводят малоинвазивные операции, позволяющие сохранить репродуктивную функцию.
Четвёртый миф — беременным нужно есть за двоих. Главное — качество питания, а не объём. Рекомендуется 3–4 сбалансированных приёма пищи с акцентом на белки и полезные вещества. Избыточное потребление углеводов и жиров может навредить маме и малышу, предупредила врач.
Заблуждение номер пять — после менопаузы с сексуальной жизнью стоит распрощаться. По словам эксперта, это полная чушь.
«Это абсолютный миф. Многие женщины после менопаузы, напротив, открывают для себя новую главу в интимной жизни. С завершением репродуктивного возраста исчезает страх нежелательной беременности, а достигнутая стабильность в карьере и семейной жизни часто приносит психологическое раскрепощение», — пояснила она.
Но это не значит, что для настоящей страсти вы ещё слишком молоды. Ранее Life.ru рассказывал, что редкий секс увеличивает риск ранней смерти. Учёные полагают, что отсутствие регулярной сексуальной жизни почти в четыре раза повышает ваши шансы умереть раньше, чем хотелось бы.