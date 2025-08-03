Любителям пива объяснили, как пенное убивает потенцию
Нарколог Каторгин: Увлечение пивом чревато снижением потенции и либидо
Мужчина в баре. Обложка © Шедеврум / Life.ru
У мужчин при длительном употреблении пива может развиться гинекомастия, которая приводит к увеличению грудных желёз, предупредил психиатр, психотерапевт и нарколог Владимир Каторгин. По его словам, в пенном напитке содержатся вещества, участвующие в формировании женской репродуктивной системы. Они же негативно влияют на потенцию.
«В напитке содержатся эстрогены — вещества, участвующие в формировании женской репродуктивной системы. В итоге может вырасти живот, увеличиться грудь, а впоследствии снизиться либидо и потенция», — подчеркнул собеседник «Москвы 24».
По его словам, чем раньше человек начал употреблять алкоголь, тем более серьёзные проблемы со здоровьем у него могут развиться, потому что спиртные напитки разрушают ЦНС и негативно влияет на работу головного мозга. В частности, злоупотребление пивом снижает когнитивные функции, ухудшает память и концентрацию внимания, а также может стать фактором развития деменции и болезни Паркинсона.
Эксперт отметил, что люди достаточно толерантно относятся к пиву, поскольку оно слабоалкогольное, и некоторые могут не замечать, как со временем развивается зависимость. Всё начинается с бытового пьянства, когда человек выпивает бокал-другой в день несколько раз в неделю. Если же он начинает мечтать о том, чтобы скорее вернуться домой и открыть бутылку, то это уже повод задуматься о формировании психической или физической зависимости и обратиться за помощью к специалисту.
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