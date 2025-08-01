Life.ru выяснил, что происходит с волосами и кожей после ополаскивания пивом и масок из пены
Дерматолог Филёва рассказала, что пивные маски не решат проблемы кожи и волос
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Пиво — не просто напиток, но и один из популярных компонентов в народных рецептах красоты. Считается, что полоскание волос пивом и маски из пивной пены делают волосы крепче, а кожу — свежее. Дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в День пива рассказала Life.ru, что из этих процедур действительно полезно, а что — всего лишь миф.
Полоскать голову в свежесваренном пиве или отваре хмеля придумали давно: бабушкины рецепты обещают, что после такой процедуры волосы будут крепкими, густыми и блестящими. Об особой пользе пива для кожи чешские врачи писали ещё в XVII веке. Но пытаться воссоздать древние рецепты сегодня — всё равно что пользоваться золой вместо мыла: эффект не стоит того, чтобы пренебрегать современными средствами гигиены.
По словам специалиста, раньше, когда не было современных средств ухода, люди использовали всё, что было под рукой: травяные отвары, сметану, а иногда и пиво. В напитке есть витамины и минералы — железо, цинк, селен, витамины D и Е — необходимые для здоровья волос и кожи. Однако современные сорта пива отличаются от тех, что варили по старинным рецептам, и содержат спирт, который может сушить кожу и делать волосы жёсткими и непослушными.
Часто после пивных ополаскиваний используют кондиционеры — именно они придают волосам блеск и мягкость. Напиток сам по себе не способен заменить полноценный уход и не восполнит дефицит витаминов. Кроме того, пивные дрожжи могут спровоцировать рост грибков и бактерий, подчёркивает врач. Именно поэтому стоит пользоваться уходовой косметикой.
«Состояние кожи и волос зависит прежде всего от питания, гормонального фона, уровня витаминов и минералов. Если волосы стали ломкими и сильно выпадают, важно проверить уровень железа, меди, селена, кальция, цинка, витамина D, фолиевой кислоты, холестерина и гормонов щитовидной железы. И только по результатам анализов принимать решение о приёме витаминных добавок», — заключила Филёва.
А ранее врач Дмитрий Карпенко рассказал, что употребление спиртных напитков, даже в малых, но регулярных количествах, способно нанести вред здоровью. По его словам, угроза сохраняется даже при небольших дозах алкоголя, из-за чего может возникнуть алкогольный гепатит, а по итогу — цирроз, при котором здоровая ткань печени замещается рубцовой, и процесс становится необратимым. В результате этого орган утрачивает свои функции.