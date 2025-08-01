Life.ru выяснил, что происходит с волосами и кожей после ополаскивания пивом и масок из пены

Пиво — не просто напиток, но и один из популярных компонентов в народных рецептах красоты. Считается, что полоскание волос пивом и маски из пивной пены делают волосы крепче, а кожу — свежее. Дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в День пива рассказала Life.ru, что из этих процедур действительно полезно, а что — всего лишь миф.

Полоскать голову в свежесваренном пиве или отваре хмеля придумали давно: бабушкины рецепты обещают, что после такой процедуры волосы будут крепкими, густыми и блестящими. Об особой пользе пива для кожи чешские врачи писали ещё в XVII веке. Но пытаться воссоздать древние рецепты сегодня — всё равно что пользоваться золой вместо мыла: эффект не стоит того, чтобы пренебрегать современными средствами гигиены. Александра Филёва Дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест»

По словам специалиста, раньше, когда не было современных средств ухода, люди использовали всё, что было под рукой: травяные отвары, сметану, а иногда и пиво. В напитке есть витамины и минералы — железо, цинк, селен, витамины D и Е — необходимые для здоровья волос и кожи. Однако современные сорта пива отличаются от тех, что варили по старинным рецептам, и содержат спирт, который может сушить кожу и делать волосы жёсткими и непослушными.

Часто после пивных ополаскиваний используют кондиционеры — именно они придают волосам блеск и мягкость. Напиток сам по себе не способен заменить полноценный уход и не восполнит дефицит витаминов. Кроме того, пивные дрожжи могут спровоцировать рост грибков и бактерий, подчёркивает врач. Именно поэтому стоит пользоваться уходовой косметикой.

«Состояние кожи и волос зависит прежде всего от питания, гормонального фона, уровня витаминов и минералов. Если волосы стали ломкими и сильно выпадают, важно проверить уровень железа, меди, селена, кальция, цинка, витамина D, фолиевой кислоты, холестерина и гормонов щитовидной железы. И только по результатам анализов принимать решение о приёме витаминных добавок», — заключила Филёва.