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22 июля, 17:59

Россия вошла в топ мировых лидеров по производству пива, вытеснив Германию

BarthHaas: Россия заняла пятое место в мире по производству пива, обойдя ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Россия заняла пятую строчку в списке мировых производителей пива, вытеснив Германию на шестое место. Такие данные приводятся в ежегодном докладе баварской компании BarthHaas.

Российские предприятия произвели порядка 90 миллионов гектолитров пива, опередив Германию на 7 миллионов. Объёмы выпуска пенного напитка выросли в нашей стране на 9%. Первые четыре места сохраняются за Китаем, США, Бразилией, Мексикой. При этом китайские предприятия существенно оторвались от своих конкурентов, они занимают 18,2% мирового рынка.

Хотя Германия и покинула пятёрку лидеров в пивном производстве, зато страна продолжает наращивать объёмы выращивания хмеля. В прошлом году немецкие предприятия заняли 41% мирового рынка, следом за ними идут США.

Для российского пива разработают ГОСТ
Для российского пива разработают ГОСТ

Ранее сообщалось, что Китай в июне поставил в Россию рекордное количество пива — почти пять миллионов литров. Это на 40% больше, чем в мае.

Татьяна Миссуми
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