14 августа, 08:04

«Финансы поют романсы»: Парам могут разрешить запрашивать кредитную историю до свадьбы

Депутаты предложили разрешить предоставлять кредитную историю партнёра до брака

У молодожёнов нет проблем с кредитами. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Депутаты Госдумы предложили предоставить будущим супругам возможность запрашивать кредитную историю своего партнёра перед заключением брака. С подобной инициативой парламентарии обратились в Центробанк РФ. Документ имеется в распоряжении kp.ru.

Авторы обращения полагают, что данная мера поможет повысить прозрачность финансового положения партнёров и позволит молодым семьям принимать более взвешенные решения при планировании совместного бюджета. В настоящее время закон не позволяет парам получить соответствующую информацию друг о друге без согласия. В результате многие узнают о долгах супруга уже после свадьбы.

Депутаты партии «Новые люди» считают, что подобная ситуация создаёт сложности для молодых семей при планировании совместных финансовых обязательств. Парламентарии предложили ЦБ РФ совместно с профильными ведомствами проработать механизм устранения этой проблемы.

Ранее россиянам раскрыли, как легко получить кредит в банке без официального дохода. Кстати, президент России Владимир Путин утвердил закон об ограничении максимального срока рассрочки.

