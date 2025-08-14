«Финансы поют романсы»: Парам могут разрешить запрашивать кредитную историю до свадьбы
Депутаты предложили разрешить предоставлять кредитную историю партнёра до брака
У молодожёнов нет проблем с кредитами. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Депутаты Госдумы предложили предоставить будущим супругам возможность запрашивать кредитную историю своего партнёра перед заключением брака. С подобной инициативой парламентарии обратились в Центробанк РФ. Документ имеется в распоряжении kp.ru.
Авторы обращения полагают, что данная мера поможет повысить прозрачность финансового положения партнёров и позволит молодым семьям принимать более взвешенные решения при планировании совместного бюджета. В настоящее время закон не позволяет парам получить соответствующую информацию друг о друге без согласия. В результате многие узнают о долгах супруга уже после свадьбы.
Депутаты партии «Новые люди» считают, что подобная ситуация создаёт сложности для молодых семей при планировании совместных финансовых обязательств. Парламентарии предложили ЦБ РФ совместно с профильными ведомствами проработать механизм устранения этой проблемы.
