«Финансы поют романсы»: Парам могут разрешить запрашивать кредитную историю до свадьбы

Депутаты Госдумы предложили предоставить будущим супругам возможность запрашивать кредитную историю своего партнёра перед заключением брака. С подобной инициативой парламентарии обратились в Центробанк РФ. Документ имеется в распоряжении kp.ru .

Авторы обращения полагают, что данная мера поможет повысить прозрачность финансового положения партнёров и позволит молодым семьям принимать более взвешенные решения при планировании совместного бюджета. В настоящее время закон не позволяет парам получить соответствующую информацию друг о друге без согласия. В результате многие узнают о долгах супруга уже после свадьбы.