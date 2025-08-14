Центробанк ужесточит правила выдачи микрозаймов россиянам
Аксаков: С 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в МФО
Кредиты и займы. Обложка © freepik / Drazen Zigic
С 2026 года россиян ждут серьёзные изменения на рынке микрозаймов. Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям», граждане больше не смогут одновременно иметь несколько займов в микрофинансовых организациях. Это лишь часть масштабной реформы, инициированной Центробанком для защиты заёмщиков.
Новые правила предусматривают целый ряд ограничений. Во-первых, если у человека уже есть непогашенный микрозайм, ему автоматически откажут в выдаче нового. Во-вторых, вводится обязательный трёхдневный «период охлаждения» — своеобразная финансовая пауза, позволяющая потенциальным заёмщикам трезво оценить необходимость кредита. В-третьих, максимальная переплата по микрозаймам сократится с нынешних 130% до 100% от суммы займа.
Эти инициативы уже оформлены в виде законопроекта и поступят на рассмотрение Госдумы осенью. По словам Аксакова, предложения получили поддержку правительства после консультаций с участниками рынка. Власти объясняют такие меры необходимостью защитить граждан от злоупотреблений, особенно на фоне растущего спроса на микрокредиты.
Однако у жёсткого регулирования есть и обратная сторона. Финансовые эксперты предупреждают о возможном росте теневого кредитования. В ответ ЦБ планирует ужесточить контроль за нелегальными кредиторами, включая полный запрет на их рекламу.
