Центробанк ужесточит правила выдачи микрозаймов россиянам

С 2026 года россиян ждут серьёзные изменения на рынке микрозаймов. Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям», граждане больше не смогут одновременно иметь несколько займов в микрофинансовых организациях. Это лишь часть масштабной реформы, инициированной Центробанком для защиты заёмщиков.

Новые правила предусматривают целый ряд ограничений. Во-первых, если у человека уже есть непогашенный микрозайм, ему автоматически откажут в выдаче нового. Во-вторых, вводится обязательный трёхдневный «период охлаждения» — своеобразная финансовая пауза, позволяющая потенциальным заёмщикам трезво оценить необходимость кредита. В-третьих, максимальная переплата по микрозаймам сократится с нынешних 130% до 100% от суммы займа.

Эти инициативы уже оформлены в виде законопроекта и поступят на рассмотрение Госдумы осенью. По словам Аксакова, предложения получили поддержку правительства после консультаций с участниками рынка. Власти объясняют такие меры необходимостью защитить граждан от злоупотреблений, особенно на фоне растущего спроса на микрокредиты.

Однако у жёсткого регулирования есть и обратная сторона. Финансовые эксперты предупреждают о возможном росте теневого кредитования. В ответ ЦБ планирует ужесточить контроль за нелегальными кредиторами, включая полный запрет на их рекламу.