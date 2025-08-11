Россиян предупредили о новой схеме мошенников с онлайн-займами
Киберпреступники освоили новую схему хищения личных данных россиян. Они приступают к рассылке кодов, якобы предназначенных для входа в персональные аккаунты на платформах, предоставляющих займы через Интернет, передаёт РИА «Новости».
Выдавая себя за представителей контролирующих органов, аферисты сообщают гражданам о якобы оформленном на них микрокредите. В это же время на телефон жертвы поступают множественные SMS с верификационными кодами от различных организаций.
Следующим шагом мошенники предлагают «содействие» в аннулировании заявки, требуя для этого доступ к учётной записи на портале «Госуслуги» — это их основная цель для перехвата конфиденциальной информации.
Напомним, что код доступа к порталу «Госуслуги» запрашивают только мошенники. Не следует сообщать комбинацию цифр третьим лицам в целях собственной безопасности.
