11 августа, 08:18

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с онлайн-займами

Мошенники придумали новую схему обмана с выдачей займов в Сети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Киберпреступники освоили новую схему хищения личных данных россиян. Они приступают к рассылке кодов, якобы предназначенных для входа в персональные аккаунты на платформах, предоставляющих займы через Интернет, передаёт РИА «Новости».

Выдавая себя за представителей контролирующих органов, аферисты сообщают гражданам о якобы оформленном на них микрокредите. В это же время на телефон жертвы поступают множественные SMS с верификационными кодами от различных организаций.

Следующим шагом мошенники предлагают «содействие» в аннулировании заявки, требуя для этого доступ к учётной записи на портале «Госуслуги» — это их основная цель для перехвата конфиденциальной информации.

Напомним, что код доступа к порталу «Госуслуги» запрашивают только мошенники. Не следует сообщать комбинацию цифр третьим лицам в целях собственной безопасности.

Действуют в два этапа: Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Ранее стало известно, что в России появилась новая мошенническая тактика, в рамках которой преступники используют ложные предписания ГИБДД о взысканиях. Злоумышленники целенаправленно пытаются либо похитить всю информацию с банковских карт, либо заразить электронные устройства вредным программным обеспечением.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Киберпреступность
  • Мошенничество
  • Криминал
