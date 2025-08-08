Встреча Путина и Трампа
8 августа, 01:54

Действуют в два этапа: Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники начали притворяться сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, в которой преступники действуют в два этапа, маскируясь под службу доставки цветов и сотрудников Роскомнадзора. Как выяснило РИА «Новости», сначала злоумышленники звонят жертве, представляясь курьером, и просят назвать код из SMS для «подтверждения заказа». Затем разговор якобы обрывается автоматическим сообщением о «блокировке опасного звонка» от имени Роскомнадзора.

Спустя некоторое время мошенники перезванивают, но теперь уже в образе «специалистов ведомства». Они предлагают помощь: восстановить доступ к «Госуслугам» и отменить оформленный мошенниками микрозайм. Для убедительности на телефон жертвы приходят четырёхзначные коды от фальшивых МФО. На самом деле это коды доступа к аккаунту «Госуслуг», которые преступники пытаются выманить.

Роскомнадзор ранее призвал не сообщать коды из SMS посторонним и не верить в подобные схемы.

Ранее появилась информация о том, что мошенники запустили новую схему обмана россиян, используя чат-боты для знакомств в Telegram. По данным киберполиции, злоумышленники создают поддельные профили, выдавая себя за женщин, и инициируют общение с мужчинами. В ходе беседы они предлагают посетить приватный кинотеатр, после чего отправляют ссылку для оплаты бронирования билетов.

