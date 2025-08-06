«Эксклюзивный матч» за ваш счёт: Раскрыта новая схема мошенников

Правоохранители предупредили о новой схеме обмана через поддельные предложения «эксклюзивного» доступа к матчам. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Мошенники обманывают россиян новым способом. Видео © tvspb.ru

Аферисты выдают себя за представителей видеосервисов, требуют предоплату, а затем исчезают с деньгами. По словам вице-президента РФС Александра Бельского, «никакого эксклюзива в плане трансляции третьи лица вам предложить не могут».

Эксперты напоминают, что подписка на легальные стриминговые сервисы сегодня проста и безопасна, однако некоторые пользователи всё равно пытаются схитрить. Журналист Алексей Блинов отметил, что, несмотря на доступность качественных платформ, люди продолжают рисковать.

Киберпреступники часто маскируют коды подтверждения от госуслуг под запросы фейковых видеосервисов, предупредил специалист по безопасности Игорь Бедеров. Замначальника профильного комитета Санкт-Петербурга Андрей Пичугин советует переводить деньги только официальным компаниям, предварительно проверив их репутацию.