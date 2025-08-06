Для вас цветы!: Мошенники придумали очередной изощрённый способ обмана
РИАН: Мошенники начали обманывать россиянок под видом доставки букетов
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Мошенники начали представляться службами доставки цветов, чтобы выманивать коды подтверждения из SMS, а затем получить доступ к личным данным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственное расследование.
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщая о якобы оформленном букете по определённому адресу, и просят назвать четырёхзначный код для сверки с курьером. Как отмечает РИА «Новости», на сайтах многих служб доставки цветов размещены предупреждения, что их сотрудники никогда не запрашивают коды подтверждения.
В МВД России неоднократно предупреждали граждан о необходимости проявлять бдительность и не сообщать посторонним лицам личную информацию. В ведомстве подчёркивают, что любые требования перевести деньги на «безопасный счёт» являются мошенническими схемами. Особую опасность представляют звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банков или силовых структур.
Ранее сообщалось, что мошенники активизировали новую схему обмана российских пользователей, используя чат-боты для знакомств в Telegram. По данным киберполиции, аферисты, выдавая себя за женщин, вступают в переписку с мужчинами через Telegram-боты. В ходе общения они предлагают посетить частный кинотеатр, после чего отправляют ссылку для оплаты билетов. К слову, аферисты также освоили метод взлома аккаунтов на портале «Госуслуги», действуя от лица военкомата.