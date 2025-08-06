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6 августа, 06:26

Для вас цветы!: Мошенники придумали очередной изощрённый способ обмана

РИАН: Мошенники начали обманывать россиянок под видом доставки букетов

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мошенники начали представляться службами доставки цветов, чтобы выманивать коды подтверждения из SMS, а затем получить доступ к личным данным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственное расследование.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщая о якобы оформленном букете по определённому адресу, и просят назвать четырёхзначный код для сверки с курьером. Как отмечает РИА «Новости», на сайтах многих служб доставки цветов размещены предупреждения, что их сотрудники никогда не запрашивают коды подтверждения.

В МВД России неоднократно предупреждали граждан о необходимости проявлять бдительность и не сообщать посторонним лицам личную информацию. В ведомстве подчёркивают, что любые требования перевести деньги на «безопасный счёт» являются мошенническими схемами. Особую опасность представляют звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банков или силовых структур.

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Ранее сообщалось, что мошенники активизировали новую схему обмана российских пользователей, используя чат-боты для знакомств в Telegram. По данным киберполиции, аферисты, выдавая себя за женщин, вступают в переписку с мужчинами через Telegram-боты. В ходе общения они предлагают посетить частный кинотеатр, после чего отправляют ссылку для оплаты билетов. К слову, аферисты также освоили метод взлома аккаунтов на портале «Госуслуги», действуя от лица военкомата.

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Алиса Хуссаин
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