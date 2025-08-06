Для вас цветы!: Мошенники придумали очередной изощрённый способ обмана

Мошенники начали представляться службами доставки цветов, чтобы выманивать коды подтверждения из SMS, а затем получить доступ к личным данным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственное расследование.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщая о якобы оформленном букете по определённому адресу, и просят назвать четырёхзначный код для сверки с курьером. Как отмечает РИА «Новости», на сайтах многих служб доставки цветов размещены предупреждения, что их сотрудники никогда не запрашивают коды подтверждения.