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2 августа, 14:08

Мошенники научились взламывать «Госуслуги» россиян от лица военкомата

Мошенники начали использовать реестр электронных повесток для обмана россиян

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В России мошенники придумали новую схему кражи денег. Они звонят потенциальной жертве от лица работников военкомата и пытаются получить доступ к чужому аккаунту на «Госуслугах», прикрываясь необходимостью якобы сверить данные. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД «Вестник Киберполиции России».

«Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток. Самое главное — для этих целей просят назвать смс-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», — сказано в тексте.

После получения кода аферисты легко попадают в личный кабинет гражданина на «Госуслугах», что позволяет похитить личные данные пользователя и совершить любые действия от его лица. Россиянам нужно знать, что единый реестр воинского учёта не предусматривает дистанционной верификации через смс, предупредили в МВД.

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Ранее Life.ru писал, что злоумышленники научились эксплуатировать аккаунты пользователей портала «Госуслуги», чтобы незаконно оформить налоговый вычет на свои банковские реквизиты.

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Татьяна Миссуми
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