Мошенники научились взламывать «Госуслуги» россиян от лица военкомата

В России мошенники придумали новую схему кражи денег. Они звонят потенциальной жертве от лица работников военкомата и пытаются получить доступ к чужому аккаунту на «Госуслугах», прикрываясь необходимостью якобы сверить данные. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД «Вестник Киберполиции России».

«Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток. Самое главное — для этих целей просят назвать смс-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», — сказано в тексте.

После получения кода аферисты легко попадают в личный кабинет гражданина на «Госуслугах», что позволяет похитить личные данные пользователя и совершить любые действия от его лица. Россиянам нужно знать, что единый реестр воинского учёта не предусматривает дистанционной верификации через смс, предупредили в МВД.