Вычет на чужой счёт: Появилась новая схема мошенников с «Госуслугами»

Злоумышленники научились эксплуатировать аккаунты пользователей портала «Госуслуги», чтобы незаконно оформить налоговый вычет на свои банковские реквизиты. Об этом свидетельствуют данные МВД.

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счёт для получения денег», — сказано в материалах.

Получив доступ к учётной записи налогоплательщика, мошенники подают заявку на возврат налога, указывая при этом собственный счёт для зачисления средств. Это лишь верхушка айсберга — вместе с аккаунтом злоумышленники получают полный доступ к личным данным: паспортным сведениям, СНИЛС, кредитной истории и информации о недвижимости.

Обладая такими данными, мошенники звонят жертвам, выдавая себя за сотрудников различных организаций и выманивая деньги под разными предлогами. При этом правоохранители отмечают изменение тактики: теперь аферисты чаще всего не совершают первый звонок, а провоцируют жертву связаться с ними самостоятельно, рассылая тревожные сообщения о якобы взломе аккаунта.

В МВД подчёркивают, что «Госуслуги» никогда не рассылают подобные уведомления через СМС или мессенджеры.