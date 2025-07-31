«Это ты на видео?» Россиян предупредили о риске подхватить вирус «Мамонт» через СМС
УБК МВД: Мошенники рассылают вредоносный вирус Mamont через СМС-сообщения
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Аферисты начали рассылать людям вирусную программу для Android — Mamont — через СМС-сообщения. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предупредили, что мошенники таким образом воруют деньги с банковских карт.
«Злоумышленники направляют потоки, сопровождая их беспокойство: «Это ты на видео?». Или текст: «Смотри, там на фото ты!» — говорится в сообщении.
Вирус при попадании в телефон способен считывать push-уведомления, СМС и фотографии из галерей, а также может автоматически пересылать опасный файл всем контактирующим пользователям. Основная цель — кража средств и использование личной информации человека в криминальных схемах. В ведомстве предупредили, что если пришло сообщение с неизвестным файлом, то ни в коем случае нельзя его открывать.
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фальшивые письма, которые выдают за уведомления от «Госуслуг». В таких сообщениях говорится о входе в аккаунт с незнакомого устройства. Если жертва связывается с мошенниками, они используют известные схемы, запрашивая код из смс-сообщения. Это позволяет им получить доступ к аккаунту россиянина.