«Это ты на видео?» Россиян предупредили о риске подхватить вирус «Мамонт» через СМС

Аферисты начали рассылать людям вирусную программу для Android — Mamont — через СМС-сообщения. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предупредили, что мошенники таким образом воруют деньги с банковских карт.

«Злоумышленники направляют потоки, сопровождая их беспокойство: «Это ты на видео?». Или текст: «Смотри, там на фото ты!» — говорится в сообщении.

Вирус при попадании в телефон способен считывать push-уведомления, СМС и фотографии из галерей, а также может автоматически пересылать опасный файл всем контактирующим пользователям. Основная цель — кража средств и использование личной информации человека в криминальных схемах. В ведомстве предупредили, что если пришло сообщение с неизвестным файлом, то ни в коем случае нельзя его открывать.