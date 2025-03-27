Задержаны создатели вирусной программы Mamont, позволяющей красть деньги с карт

Сотрудники МВД задержали троих хакеров, создавших вредоносное ПО под названием Mamont, которое позволяло переводить деньги с банковских карт через СМС-банкинг. Как сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России, злоумышленники причастны к более чем 300 киберпреступлениям.

Специалисты из УБК МВД, совместно с коллегами из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, пресекли их деятельность. Хакеры распространяли вирус через Telegram, маскируя его под безопасные приложения и видеофайлы. После заражения устройств они получали доступ к банковским картам жертв.

МВД задержало создателей вирусной программы Mamont. Обложка © Telegram / Ирина Волк

В ходе обысков в Саратовской области были изъяты серверы, компьютеры, носители информации и банковские карты. На фигурантов заведены уголовные дела по статьям 159.6 и 272 УК РФ. Ресурсы, использовавшиеся в преступной схеме, заблокированы, а хакерам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В январе УБК МВД предупреждало о распространении вируса Mamont, который считывает push-уведомления и СМС-сообщения. Злоумышленники часто использовали заманчивые названия файлов, чтобы заставить жертв открыть их. При этом троян мог автоматически пересылать зараженные файлы всем контактам в мессенджерах. Полицейские продолжают расследование и устанавливают всех соучастников преступной группы.