В 2024 году в Свердловской области задержали почти четыре сотни бандитов

За прошедший год в Свердловской области задержали 367 лидеров и участников организованных преступных групп (ОПГ). В числе задержанных также числятся 37 членов этнических группировок. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по области Александр Мешков.

«За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению более 1 тысячи преступлений. Это в два раза превышает показатель 2023 года», — сообщил он на заседании регионального заксобрания.

Генерал-лейтенант отметил, что уровень преступности в регионе стал ниже. Число зарегистрированных преступлений снизилось на 16% за пять лет. В прошлом году было раскрыто более 50% краж, почти 95% грабежей, 98% убийств и 100% изнасилований в Свердловской области.