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Регион
25 марта, 12:00

В 2024 году в Свердловской области задержали почти четыре сотни бандитов

Мешков: В 2024-ом в Свердловской области задержали 367 лидеров и участников ОПГ

За прошедший год в Свердловской области задержали 367 лидеров и участников организованных преступных групп (ОПГ). В числе задержанных также числятся 37 членов этнических группировок. Об этом рассказал начальник ГУ МВД по области Александр Мешков.

«За год доказана причастность организованных криминальных структур к совершению более 1 тысячи преступлений. Это в два раза превышает показатель 2023 года», — сообщил он на заседании регионального заксобрания.

Генерал-лейтенант отметил, что уровень преступности в регионе стал ниже. Число зарегистрированных преступлений снизилось на 16% за пять лет. В прошлом году было раскрыто более 50% краж, почти 95% грабежей, 98% убийств и 100% изнасилований в Свердловской области.

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Ранее в Москве задержали убийцу члена Сокольнической ОПГ спустя 17 лет. 52-летнего Юрия Каширина поймали 20 марта. Его жертвой в сентябре 2008 года стал член одной из самых известных преступных группировок, долгое время занимавшейся кражами, а затем контролировавшей бизнес и магазины в Сокольниках Андрей Королёв.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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