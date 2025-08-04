В Петербурге мошенники обчистили пенсионерку и заодно убедили её продать машину

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга расследуется очередной случай обмана, нацеленный на пожилых граждан. Жертвой стала 75-летняя женщина, проживающая на Индустриальном проспекте, которая продала машину по совету хитроумных аферистов. Об этом сообщает 78.ru.

Злоумышленники начали звонить пенсионерке 30 июля, представляясь сотрудниками различных государственных и силовых структур. Под предлогом безопасности её сбережений и необходимости их «декларирования» мошенники убедили женщину перевести значительную сумму — почти 890 тысяч рублей — на указанные ими банковские счета.

Но на этом обман не закончился. Уже 2 августа аферисты уговорили пенсионерку продать принадлежащий ей автомобиль Renault Sandero, а полученные от продажи 218 тысяч рублей также перечислить им. Общий ущерб составил свыше 1,1 миллиона рублей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества.