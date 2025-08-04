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Регион
4 августа, 09:21

В Петербурге мошенники обчистили пенсионерку и заодно убедили её продать машину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга расследуется очередной случай обмана, нацеленный на пожилых граждан. Жертвой стала 75-летняя женщина, проживающая на Индустриальном проспекте, которая продала машину по совету хитроумных аферистов. Об этом сообщает 78.ru.

Злоумышленники начали звонить пенсионерке 30 июля, представляясь сотрудниками различных государственных и силовых структур. Под предлогом безопасности её сбережений и необходимости их «декларирования» мошенники убедили женщину перевести значительную сумму — почти 890 тысяч рублей — на указанные ими банковские счета.

Но на этом обман не закончился. Уже 2 августа аферисты уговорили пенсионерку продать принадлежащий ей автомобиль Renault Sandero, а полученные от продажи 218 тысяч рублей также перечислить им. Общий ущерб составил свыше 1,1 миллиона рублей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества.

Telegram и WhatsApp стали раздольем для орудующих в РФ онлайн-мошенников
Telegram и WhatsApp стали раздольем для орудующих в РФ онлайн-мошенников

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали атаковать доверчивых россиян через чат-боты знакомств в мессенджере Telegram. Под видом знойных красоток они знакомятся с мужчинами и предлагают им вместе сходить в частный кинотеатр, присылая ссылку «для оплаты билетов».

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Владимир Озеров
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