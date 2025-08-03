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3 августа, 15:57

Telegram и WhatsApp стали раздольем для орудующих в РФ онлайн-мошенников

МВД: Telegram и WhatsApp лидируют по числу киберпреступлений в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Telegram и WhatsApp стали основными платформами для совершения киберпреступлений в России. Об этом сообщает управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Анализ статистических сведений показывает, что сегодня значительное число преступлений совершается с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей. При этом лидерами являются зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp», — заявили в ведомстве.

За последнюю неделю через Telegram зафиксировано 414 правонарушений, через WhatsApp — 313. Для сравнения: «ВКонтакте» использовали для 19 преступлений, «Одноклассники» — для одного, а в мессенджере МАХ подобных случаев не зарегистрировано. В МВД подчёркивают, что статистика отражает необходимость усиленного контроля за иностранными сервисами.

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Напомним, что в июле власти Непала заблокировали Telegram из-за существенного роста случаев мошенничества и отмывания средств. А несколько дней спустя об аферистах, которые получают доступ к личным данным пользователей и вымогают у них деньги, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

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Юрий Лысенко
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