Telegram и WhatsApp стали раздольем для орудующих в РФ онлайн-мошенников

Telegram и WhatsApp стали основными платформами для совершения киберпреступлений в России. Об этом сообщает управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Анализ статистических сведений показывает, что сегодня значительное число преступлений совершается с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей. При этом лидерами являются зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp», — заявили в ведомстве.