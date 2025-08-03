Мошенники придумали новые схемы обмана доверчивых россиян через чат-боты знакомств
МВД: Мошенники обманывают россиян через чат-боты знакомств в Telegram
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Мошенники начали обманывать доверчивых россиян через чат-боты знакомств в Telegram. Новую схему злоумышленников раскрыли в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Киберполиция выяснила, что аферисты под видом женщин знакомятся с мужчинами через Telegram-боты и предлагают сходить в частный кинотеатр, для чего присылает ссылку для оплаты билетов. Однако после оплаты либо код бронирования не поступает вовсе, либо поступает только на одну персону.
Чтобы пригласить второго человека, от жертвы требуют внести ещё раз ту же сумму. Если человек пытается вернуть свои средства, мошенники просят в третий раз внести сумму, эквивалентную заказу, чтобы оформить возврат. После всех финансовых манипуляций злоумышленники перестают выходить на связь, рассказали в пресс-службе ведомства телеканалу «Санкт-Петербург».
А ранее мошенники научились взламывать «Госуслуги» россиян от лица военкомата. Кроме того, граждан предупредили о риске подхватить вирус «Мамонт», который аферисты рассылают через СМС.