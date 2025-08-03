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Регион
3 августа, 14:24

Мошенники придумали новые схемы обмана доверчивых россиян через чат-боты знакомств

МВД: Мошенники обманывают россиян через чат-боты знакомств в Telegram

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мошенники начали обманывать доверчивых россиян через чат-боты знакомств в Telegram. Новую схему злоумышленников раскрыли в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Киберполиция выяснила, что аферисты под видом женщин знакомятся с мужчинами через Telegram-боты и предлагают сходить в частный кинотеатр, для чего присылает ссылку для оплаты билетов. Однако после оплаты либо код бронирования не поступает вовсе, либо поступает только на одну персону.

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Чтобы пригласить второго человека, от жертвы требуют внести ещё раз ту же сумму. Если человек пытается вернуть свои средства, мошенники просят в третий раз внести сумму, эквивалентную заказу, чтобы оформить возврат. После всех финансовых манипуляций злоумышленники перестают выходить на связь, рассказали в пресс-службе ведомства телеканалу «Санкт-Петербург».

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А ранее мошенники научились взламывать «Госуслуги» россиян от лица военкомата. Кроме того, граждан предупредили о риске подхватить вирус «Мамонт», который аферисты рассылают через СМС.

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Борис Эльфанд
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