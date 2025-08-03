Мошенники придумали новые схемы обмана доверчивых россиян через чат-боты знакомств

Мошенники начали обманывать доверчивых россиян через чат-боты знакомств в Telegram. Новую схему злоумышленников раскрыли в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Киберполиция выяснила, что аферисты под видом женщин знакомятся с мужчинами через Telegram-боты и предлагают сходить в частный кинотеатр, для чего присылает ссылку для оплаты билетов. Однако после оплаты либо код бронирования не поступает вовсе, либо поступает только на одну персону.