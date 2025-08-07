«Ознакомьтесь и оплатите»: Водителям приходят липовые штрафы ГИБДД

В России появилась новая мошенническая схема, использующая поддельные уведомления о штрафах якобы от ГИБДД. Цель злоумышленников – похитить данные банковских карт или заразить устройства вирусами. О рассылке липовых штрафов предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Мошенники обманывают граждан при помощи поддельных писем от ГИБДД. Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф», — говорится в сообщении.

Аферисты рассылают электронные письма с прикрепленным PDF-файлом, имитирующим официальное постановление. Для убедительности в документе могут быть указаны реальные данные получателя, такие как имя, номер автомобиля и прочее.

В некоторых случаях получатель перенаправляется на поддельный веб-сайт, имитирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов, где его просят ввести данные банковской карты, включая номер, срок действия, CVV-код и коды подтверждения из SMS. В других случаях ссылка ведёт на заражённый ресурс, автоматически загружающий вредоносное программное обеспечение на устройство. Это помогает перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям и мессенджерам, а также использовать камеру и микрофон.

«В самом письме размещена кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий», — уточнили в ведомстве.