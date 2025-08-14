Уведомления на «Госуслугах» о внесении россиян в реестр воинского учёта: что это значит Оглавление Почему пришло уведомление о внесении в реестр воинского учёта? Что значит включение в реестр воинского учёта и чем это грозит? Электронные и бумажные повестки с 1 октября: что изменится в осеннем призыве? В последние дни москвичи, жители Подмосковья и других регионов России начали получать уведомления о внесении их данных в реестр воинского учёта. Стоит ли переживать, что это значит, расскажем далее в материале Life.ru. 14 августа, 15:10 Что значит получение уведомления о внесении в реестр воинского учёта. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / KateV28, © «Шедеврум»

Почему пришло уведомление о внесении в реестр воинского учёта?

Граждане России мужского пола и некоторые женщины начали получать уведомления о включении в реестр воинского учёта, отправителем которых является Министерство обороны. Сообщения содержат ссылку на сайт, доступ к которому осуществляется через аккаунт «Госуслуг».

«Для получения сведений о воинском учёте запросите выписку из Реестра воинского учёта в личном кабинете Реестра повесток», — говорится в письме.

В данном реестре содержится ряд персональных данных, включая анкетную информацию и данные паспортов, а также сведения о военкомате, к которому они приписаны. Тут же будет представлена информация о возможных повестках и временных ограничениях для тех, кто не явится в военкомат по ним.

Рассылка массовая. Уведомления приходят всем — от военнообязанных до признанных негодными к военной службе. Также в соцсетях встречается информация и о том, что сообщения поступают и мужчинам старше 30 лет, и тем, кто уехал из страны.

Внесение в реестр воинского учёта — что это значит. Фото © Госуслуги

Что значит включение в реестр воинского учёта и чем это грозит?

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что эти сообщения адресованы гражданам, находящимся в запасе или не состоящим на воинском учёте, и не означают автоматического призыва на военную службу.

— Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идёт нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных, — отметил Андрей Картаполов.

Через портал «Госуслуги» граждане получают приглашение направить заявление для уточнения своих личных данных. Это особенно важно для тех, кто служил в армии 10–15 лет назад, но числится в резерве. Если запасник сменил профессию, получил новое образование, столкнулся с каким-то заболеванием или стал инвалидом, он обязан обновить информацию в военкомате, чтобы избежать возможных недоразумений.

Юристы тоже уверяют — волноваться не стоит. Включение в реестр воинского учёта не влечёт за собой правовых последствий. Это просто уведомление о включении в реестр, а значит, не обязывает гражданина ни к чему, в том числе к явке в военкомат.

Электронные повестки в 2025 году — что известно. Фото © Реестр повесток

Электронные и бумажные повестки с 1 октября: что изменится в осеннем призыве?

С 1 октября начнётся традиционный осенний призыв в России. Призывники будут получать не только электронные повестки, но и, как в предыдущие годы, бумажные. Объясняется это тем, что в некоторых регионах страны имеются проблемы с доступом к Интернету, а где-то проблемы с сетью могут быть связаны и с соображениями безопасности. А потому бумажная повестка пока самый надёжный способ донести необходимую информацию до гражданина — и отказываться совсем от него в ближайшее время не собираются.

Авторы Андрей Ананьев