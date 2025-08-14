Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 16:20

«Перекроила всю себя»: Марина Зудина шокировала поклонников новой внешностью

Марина Зудина удивила фанатов внешностью на торжестве в честь 90-летия Табакова

Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

Актриса Марина Зудина посетила торжественное мероприятие, посвящённое 90-летию со дня рождения её покойного мужа Олега Табакова. Общественность всколыхнули её фото. На снимке 59-летняя Зудина предстала в элегантной голубой шёлковой рубашке с розовым воротником, дополнив образ тщательно уложенными волосами и выразительным макияжем, подчёркивающим глаза.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Часть комментаторов восхитилась её моложавой внешностью, утверждая, что актрисе нельзя дать больше 45 лет. «Лицо выглядит моложе, спору нет», — констатировали фанаты.

Однако другие обратили внимание на изменения в её внешности, предположив, что они стали результатом излишнего вмешательства пластических хирургов. В Сети прозвучали резкие замечания, включая обвинения в чрезмерных операциях.

Напомним, брак Марины Зудиной и Олега Табакова был заключен после десяти лет отношений, когда актрисе исполнилось 29 лет, а её избраннику — 59.

Марина Зудина и её дочь от Табакова произвели фурор на вечеринке в Москве
Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев после долгого перерыва выложил в соцсети фото своего 12-летнего сына Платона. Пользователи сразу обратили внимание, что подросток с возрастом становится всё больше похож на свою покойную маму — известную певицу Жанну Фриске. В комментариях многие подчеркивали разительное сходство — как во внешности, так и в жестах и выражении лица.

Александра Мышляева
