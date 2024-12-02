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2 декабря, 16:30

Марина Зудина и её дочь от Табакова произвели фурор на вечеринке в Москве

Марина Зудина с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinazudina_official

Марина Зудина с дочерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinazudina_official

59-летняя Марина Зудина, вдова известного актёра Олега Табакова, вместе с 18-летней дочерью Марией стали гостьями яркой вечеринки, организованной популярным российским певцом Филиппом Киркоровым. Это событие привлекло внимание не только поклонников творчества артиста, но и широкой общественности, ведь в этот вечер знаменитости появились в элегантных и стильных образах, сообщает «Леди Mail».

Для такого выхода Марина Зудина выбрала облегающее чёрное платье с длинными рукавами, которое подчеркивало её стройную фигуру. Уникальной деталью наряда стала полупрозрачная вставка в районе талии, что добавило образу загадочности и элегантности. Вдова Олега Табакова, несмотря на свой возраст, по-прежнему выглядит великолепно, и её стиль часто становится предметом обсуждения в светской хронике.

Дочь Мария также не осталась без внимания благодаря своему наряду. Она выбрала атласное платье с корсетом, которое выгодно подчёркивало её фигуру и красивое декольте. Стильный и элегантный образ молодой девушки стал украшением вечеринки. Мария, несмотря на свой юный возраст, уже уверенно ощущает себя на публике.

Кроме того, к семейному выходу Марины Зудиной присоединился её старший сын Павел, который в последнее время также часто появляется на светских мероприятиях. Он пришёл на вечер в компании своей возлюбленной Ксении. Несмотря на свою скромность, Павел всегда поддерживает свою маму и сестру в их публичных выходах, демонстрируя крепкие семейные отношения.

Стоит отметить, что Олег Табаков был женат несколько раз. Его первая супруга, актриса Людмила Крылова, подарила ему двоих детей: сына Антона и дочь Александру. Антон выбрал для себя путь в ресторанном бизнесе, а Александра пошла по стопам родителей и стала актрисой. Их семья всегда была в центре внимания, а сам Табаков неоднократно подчёркивал важность поддержания крепких семейных уз.

Вторая супруга Олега Табакова — Марина Зудина — стала матерью ещё двоих детей: Павла и Марии. Их старший сын появился на свет в 1995 году, через несколько месяцев после того, как состоялась свадьба пары. А спустя 11 лет в семье Табаковых родилась Мария, которая, несмотря на свою юность, уже активно участвует в светской жизни и прекрасно себя чувствует в обществе знаменитостей.

"Хочу их сохранить": Зудина поделилась трогательными кадрами счастливого Табакова с детьми
"Хочу их сохранить": Зудина поделилась трогательными кадрами счастливого Табакова с детьми

Ранее Life.ru писал, что Надежда Михалкова появилась на публике с детьми от бывшего супруга и племянницей. Актриса выбрала для выхода в свет непринуждённый и естественный образ.

Валентина Раппопорт
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