Надежда Михалкова появилась на публике с детьми от бывшего супруга и племянницей

На премьере нового фильма о Паддингтоне гости на один вечер перенеслись из морозной Москвы в тёплое Перу — родину знаменитого медвежонка. В фойе киноцентра «Октябрь» царила южноамериканская атмосфера: для гостей подготовили фотозоны с пышными апельсиновыми деревьями. Звёзды, пришедшие на событие, с удовольствием позировали у них вместе с детьми.

Среди гостей была и Надежда Михалкова, которая приехала на премьеру не одна. Компанию 38-летней актрисе составили её дети — Иван и Нина, которые родились в браке с режиссёром Резо Гигинеишвили. Также к семье присоединилась племянница Надежды, Лидия, дочь сестры Анны Михалковой. Об этом сообщает журнал The Voice.

Актриса выбрала для выхода в свет непринуждённый и естественный образ: она отказалась от яркого макияжа и выглядела очень свежо и натурально. Её дети были одеты в уютные джемперы с узорами, а племянница — в объёмную куртку.

Напоминаем, что актриса развелась с Резо Гигинеишвили в 2017 году после семи лет совместной жизни. В этот трудный период её поддерживала старшая сестра Анна, с которой Надежда проводила много времени. Сейчас актриса счастлива в браке с Альбертом Баковым, с которым воспитывает троих детей — дочь Лидию и двоих сыновей, Андрея и Сергея.

На премьеру также пришла актриса Ольга Кузьмина, известная по роли в сериале «Кухня». Помимо этого, она озвучивала Чебурашку в известном российском фильме. Ольга показалась на мероприятии с годовалой дочерью Мирой-Марией, которая родилась в Буэнос-Айресе и уже успела побывать в нескольких странах вместе с родителями.