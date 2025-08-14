«Копия Жанны»: Шепелев поверг подписчиков в шок редким фото сына от Фриске

Дмитрий Шепелев впервые за долгое время опубликовал снимок своего 12-летнего сына Платона. Телеведущий выложил фото у себя на странице в соцсетях.

«Собрал фотографии из нашего сладкого летнего путешествия», — написал Шепелев в сопровождении редкого кадра. Подписчики сразу заметили, что мальчик с каждым годом всё сильнее напоминает свою мать, певицу Жанну Фриске. Многие оставили комментарии, отмечая поразительное сходство — от черт лица до мимики.

Платон серьёзно увлекается баскетболом и недавно получил в клубе личный номер — 74. Поклонники семьи предположили, что это не случайно: именно в 1974 году родилась Фриске. По их мнению, подросток таким образом почтил память матери.